哈萨克斯坦副总理会见美国众议员

会见美国众议员、哈萨克斯坦-美国核心小组联合主席吉米·帕内塔时，双方就发展双边经贸合作问题进行了讨论。

朱曼哈林感谢议员支持哈萨克斯坦推进废除杰克逊-瓦尼克修正案问题，并表示希望美国国会尽快解决这一问题。

副总理指出，哈萨克斯坦仍然是一个稳定且惯常的投资和经商平台。他介绍了9月份在纽约与美国商会代表的会晤情况，这是哈萨克斯坦总统发起的与美国企业对话的延续。会晤特别关注扩大美国大学在哈萨克斯坦的影响力。目前，哈萨克斯坦拥有约30所外国高等教育机构，其中两所是美国高校。他指出，哈国始终愿意与世界领先的教育中心建立伙伴关系。

Фото: Үкімет

副总理与总统办公厅副主任叶尔波拉特·多萨耶夫一同会见了众议院议员卡罗尔·德文·米勒。

会谈中，双方强调了发展哈美经济关系的重要性，包括能源、人工智能、数字化等领域的合作。多萨耶夫表达了哈萨克斯坦建设新技术经济和加强美国作为中亚地区重要合作伙伴地位的愿景。

卡罗尔·米勒指出了发展合作对两国民众的重要性，并表示愿意帮助进一步加强合作。

Фото: Үкімет

哈萨克斯坦副总理在与预算和税收委员会委员、众议院议员托马斯·苏奥齐的会晤中也讨论了废除杰克逊-瓦尼克修正案的问题。值得一提的是，所有议员在会晤期间都表示愿意支持哈萨克斯坦在这方面的努力。

- 我们将此次访问视为国家元首在纽约发起的对话的延续，并相信这些会晤将为哈萨克斯坦和美国之间的合作注入新的动力。-朱曼哈林说。

【编译：小穆】