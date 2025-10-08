副总理会见哈美商会主席

副总理在会谈中指出，投资环境改善委员会会议取得了积极成果，会议讨论了引入消费品数字标签的问题。他强调，政府高度赞赏外国合作伙伴和美国商会为改善哈萨克斯坦投资环境所做的贡献。会上提出的所有建议都得到了认真研究。

哈萨克斯坦副总理介绍，与商界代表的会面将提供一个讨论实施数字标牌的实际方面的机会。

- 我们认为强制性数字标签是减少影子经济份额、提高商品市场透明度的有效工具。在此过程中，酿酒行业尤其受到关注。数字标签使我们能够切实评估该方法的有效性。引入酿酒产品标签将减少非法生产量，并使该细分市场退出25%以上。-他说。

据了解，根据政府行动计划（哈萨克斯坦共和国2025年6月12日第431号决议），2026年2月开始强制实施酿造产品标签制度。此外，为了减轻企业负担，决定将瓶罐标签制度的实施推迟到2027年1月。这将使企业能够逐步投资设备并开发自己的信息系统。

哈美商会执行董事表示，在哈萨克斯坦实施大型项目的国际公司对标签制度的成功落实和分阶段实施非常感兴趣。商界也强调，确保均衡的实施周期对于维持可持续的投资活动至关重要。

朱曼哈林表示，政府对引入标签制度有明确的计划，设定最后期限非常重要，以便市场参与者能够及时做好准备。

- 我们准备将瓶子和罐子的贴标工作推迟到 2027 年 1 月。但是，考虑到酿酒行业的季节性，桶装啤酒的贴标工作将于 2026 年 9 月进行。桶装啤酒的贴标不需要自动化，也不会产生大量成本。-他说。

【编译：小穆】