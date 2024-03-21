哈萨克斯坦总理会见卡塔尔首相兼外交大臣

会谈中，双方就两国元首达成的共识落实进展，以及能源、农业和其他领域投资项目高质量落实问题进行了讨论。

-卡塔尔是哈萨克斯坦在阿拉伯世界的重要经济合作伙伴。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对贵国进行的访问框架下达成的共识将双边投资合作提升了新的水平。我们即将实施价值前所未有的176亿美元的大规模且具有战略意义的投资项目。-别克贴诺夫说。

哈萨克斯坦政府总理表示，哈方有意成为向卡塔尔市场供应清真和有机农产品的合作伙伴。当前，两国企业正在就落实农工综合体领域项目开展合作。

卡塔尔首相兼外交大臣表示，卡塔尔有意进一步加强与哈萨克斯坦之间的经贸和投资领域合作。

-两国加强合作有着良好的政治基础。 上次访问期间，两国元首表示愿将合作提升到更高水平，实施一批联合项目。今天的会谈有助于我们能够有效落实高层达成的协议。我们愿探索拓展和深化双边合作的新方向。-他说。

此外，两国政府首脑还就文化、教育、民航和旅游领域相互协作问题进行了讨论。

Фото: ҚР Үкіметі

根据会谈结果，哈萨克斯坦共和国政府和卡塔尔国政府签署了关于建立长期战略伙伴关系以开发重点领域项目的协议。

主要投资项目包括：

-建设总投资额达57亿美元的天然气加工厂项目。该项目的实施可以满足国内市场，并增加商业天然气的出口量；

-铺设“阿克托别—阔斯塔奈”和“贝纽—博佐伊—奇姆肯特”天然气管道副线，总金额约77亿美元。该项目旨在发展哈萨克斯坦各地区的天然气供应，为北方地区的大型企业和居民提供天然气供应，以及提高出口机遇；

-为确保哈萨克斯坦的长期能源安全，建设总金额约27亿美元的1100兆瓦蒸汽燃气发电厂和350兆瓦水力发电厂；

-小麦、豆类、牛奶深层加工厂建设项目。

两国政府首脑指出，该协议的签署对于进一步发展全方位、互利合作具有重要意义。

【编译：小穆】