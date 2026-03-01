安理会就中东军事升级举行紧急会议 古特雷斯呼吁立即停火并重返谈判

据联合国新闻消息，古特雷斯在会上明确谴责美国和以色列当天对伊朗发动的大规模军事打击，同时也谴责伊朗随后采取的攻击行动。他指出，相关袭击侵犯了巴林、伊拉克、约旦、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的主权与领土完整。

据古特雷斯介绍，相关军事行动已迅速扩散。据报道，伊朗多座城市遭到攻击，造成大量平民伤亡。古特雷斯表示，局势持续恶化将进一步加大误判风险。他还提到，有消息称伊朗对以色列的袭击造成多人受伤，并波及被占领的约旦河西岸地区。

古特雷斯指出，伊朗在报复性行动中将美国在中东地区的军事资产作为目标，导致多个地区国家的民用区域与基础设施遭袭。有关国家报告显示，多数来袭目标已被拦截；另有报道涉及霍尔木兹海峡航运形势的进一步紧张。古特雷斯强调，必须尽一切努力防止局势继续升级，所有会员国应严格遵守《联合国宪章》和国际法义务，尊重并保护平民，确保核安全。

会上，多国代表阐述立场。法国表示对局势深感担忧，呼吁立即停止升级并强调尊重国际法是地区和世界实现长期稳定与安全的必要条件。俄罗斯指出，美以行动违反《联合国宪章》和国际法基本原则，呼吁立即停止军事行动并通过外交方式解决相关问题。中国表示支持秘书长关于防止冲突升级、重返外交谈判的呼吁，强调尊重地区国家主权、安全和领土完整，保护平民红线不可突破，武力不是解决争端的正确方式。美国代表则表示有关行动旨在防止伊朗获得核武器，并称其为“合法行动”。英国表示地区稳定仍是优先事项，强调不能让伊朗发展核武器，同时呼吁避免进一步升级。伊朗代表指责遭受“无端侵略”，称其行动为依据《联合国宪章》第五十一条行使自卫权，并表示不会以波斯湾邻国为目标。以色列代表则为相关行动辩护，称其出于安全考量并强调将持续应对其所认为的“生存威胁”。

古特雷斯最后呼吁各方以负责任态度采取行动，尽快缓和局势，通过对话与谈判寻找政治出路，避免中东地区乃至全球安全局势滑向更危险边缘。