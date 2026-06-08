安理会听取汇报：阿富汗面临人道、经济和人权多重压力 解除对妇女和女童限制乃当务之急

大规模返乡加剧脆弱局势

联合国秘书长副特别代表兼联合国阿富汗援助团代理团长加尼翁表示，她近期走访阿富汗多地时听到的共同声音是，人们正承受不断加重的人道主义、经济和人权压力。

她指出，事实上的当局已巩固领土和行政控制，但阿富汗的长期前景仍存在诸多不确定性。

加尼翁表示，尽管阿富汗经济在制裁、地区紧张局势和边境关闭等挑战下保持正增长，但其稳定基础依然脆弱。自2023年以来，已有近590万阿富汗人返回国内，人口增长超过10%。预计今年还将有多达280万人返乡，而接收社区和当地经济体系尚无能力完全吸纳这些人口。

她重申秘书长的呼吁，要求各国确保遣返阿富汗人的过程符合国际保护义务，并为返乡者重新融入社会提供支持。

年轻一代面临机会缺失

加尼翁指出，超过一半的阿富汗人口年龄在25岁以下。

她表示，就业机会不足、家庭收入下降以及长期干旱和水资源短缺等因素正在共同作用，加剧社会和经济困境，并可能助长移民潮、安全风险和激进化趋势。

目前，阿富汗仍是全球最大的人道主义危机之一，全国约2190万人、占总人口45%需要人道主义援助。

妇女和女童遭受“制度化伤害”

加尼翁指出，阿富汗妇女和女童面临的限制正变得更加严厉。

目前约有380万名7至18岁的女童失学，其中超过260万名为青春期女童。每年约有25万名女童被永久排除在中学教育之外。

她表示，对妇女受教育权和就业权的限制正在削弱阿富汗经济发展，并导致卫生和教育等行业面临女性专业人才短缺。预计到2030年，该国将流失超过2.5万名技术工人。

她呼吁事实上的当局解除对妇女和女童在教育和就业方面的限制，并取消针对联合国女性本国工作人员的限制措施。

加尼翁同时表示，近期关于配偶分离的第18号法令、记者被捕以及部分媒体机构被关闭等事件，反映出阿富汗人权状况持续恶化以及公民空间进一步收窄。

边境冲突与饥饿问题加剧

代表联合国主管人道主义事务副秘书长兼紧急救济协调员弗莱彻发言的危机应对司司长沃索努表示，阿富汗仍是世界上规模最大、最复杂的人道主义危机之一。

她指出，今年2月阿富汗与巴基斯坦边境再度爆发冲突，导致超过10万人流离失所，造成数百名平民伤亡。边境持续关闭还影响了粮食安全和营养项目的实施。

她表示，目前有470万人面临严重粮食不安全风险，比去年同期增加50%；约370万儿童面临急性营养不良。与此同时，今年以来已有73.6万名阿富汗人返乡，其中大部分来自巴基斯坦，进一步加重了收容社区的压力。

春季洪灾则造成近100人死亡，并摧毁或损坏大量房屋、学校、医疗设施和农作物。

限制措施影响援助工作

沃索努表示，对妇女的限制正直接影响人道主义行动。

自3月以来，赫拉特省至少有六个妇女活动场所被关闭，部分妇女生计项目被暂停。全国范围内，妇女被禁止进入联合国驻地的禁令已持续十个月。

她强调，当女性人道主义工作者能够履行职责时，更多妇女和女童能够获得所需援助；当她们被排除在外时，相关需求往往得不到满足。

尽管面临困难，今年第一季度仍有470万人获得了至少一种形式的人道主义援助。

资金缺口持续扩大

沃索努表示，安理会第2615号决议设立的人道主义豁免条款继续发挥作用，为援助机构开展工作提供了必要保障。

不过，她警告，资金短缺正严重制约应对行动。今年阿富汗人道主义应对计划需要17.1亿美元，以帮助1750万人，但目前仅获得所需资金的15%。

她表示，与去年相比，援助覆盖范围已缩减40%，受助人数减少300万。若无法获得紧急资金支持，针对高风险地区约150万人的防饥饿项目以及对返乡家庭的援助都将面临进一步削减。

她呼吁国际社会增加灵活且可预测的资金支持，并确保女性人道工作者能够安全、全面地开展工作，使妇女和女童获得挽救生命的援助。