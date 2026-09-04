哈萨克斯坦副总理会见币安创始人赵长鹏

会谈中，双方讨论了发展哈萨克斯坦数字经济的前景，引进新技术，以及发展数字和计算基础设施。

- 当前，哈萨克斯坦正迈向数字资产市场发展的下一阶段，即从构建监管环境转向创建基础设施和实用解决方案。我们的任务是营造一个有利于新兴金融技术促进经济发展、吸引投资并催生新型数字服务的环境。与全球科技公司建立伙伴关系将使我们能够更快地将各项举措落实到具体实施阶段。-马迪耶夫说。

访问期间，代表团介绍了阿拉套市的加密城市（CryptoCity）概念和数据中心谷（Data Center Valley）项目，旨在巩固哈萨克斯坦作为人工智能领域区域中心的地位。此外，代表团还介绍了币安支付与阿拉套市银行的合作，并与哈萨克斯坦人工智能和数字发展部与阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）签署了两份备忘录。

第一份文件旨在促进在数字资产、数字和计算基础设施以及创新支付解决方案领域的合作发展。主要内容包括在哈萨克斯坦发行稳定币、进一步发展基于数字资产的支付基础设施、改进数字资产领域的税收和司法方法，以及推出新产品和服务。第二份文件则涉及在投资税收居民计划框架内开展合作。

Фото: Правительство Республики Казахстан

赵长鹏高度赞赏哈萨克斯坦的各项举措，并参观了阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）的教育项目——TUMO Astana 和明日学校，这些项目旨在为科技市场培养必要的人才。

- 如今，哈萨克斯坦正在飞速发展数字经济。一系列融合技术、教育、基础设施和城市环境发展新理念的项目尤其令人印象深刻。对我而言，亲眼见证这些举措的实际应用，并与哈萨克斯坦代表探讨该国技术生态系统的进一步发展问题，至关重要。-他说。

根据会谈结果，双方签署的协议和提出的基础设施项目表明，哈萨克斯坦正稳步从制定监管框架过渡到实际实施数字金融解决方案、培养专业人才，并巩固其作为该地区领先技术中心的地位。