安理会讨论海上安全问题： 国际海事组织秘书长呼吁加强国际合作 应对新兴挑战

多明戈斯指出，航运是全球经济的重要驱动力。2024年，全球运输货物超过12.3亿吨，190万名海员保障了贸易的正常运转。然而，仅2024年就发生了近150起海盗和武装抢劫事件，主要集中在马六甲海峡、新加坡海峡、印度洋和西非地区，严重威胁船舶、货物及海员安全。

他强调，安全威胁并不限于海盗。红海地区针对国际航运的非法袭击违反国际法和航行自由，此外，网络攻击、毒品走私及欺诈行为也在冲击既有的船旗国与港口国制度。

多明戈斯对安理会通过相关决议、呼吁停止对国际航运的袭击并持续监测局势表示感谢。他表示，确保海上安全必须以预防、持续警惕、创新及区域和国际合作为基础。

他介绍，国际海事组织已制定一系列具有约束力的规则，包括《国际船舶和港口设施保安规则》、《制止海上非法行为议定书》修订案，以及应对网络安全威胁的安全管理要求。过去二十多年，国际海事组织通过能力建设项目支持各地区建立信息共享和合作机制，如《亚洲打击海盗合作协定》、《吉布提行为准则》及《雅温得行为准则》等。

多明戈斯指出，新兴技术如人工智能监控和卫星监测系统为应对威胁提供了新工具，但数字化与自主船舶的发展也凸显了健全网络安全治理的紧迫性。他强调，海上安全与环境保护密不可分，国际海事组织正持续推动航运脱碳、减少塑料垃圾、防治生物污损和降低水下噪音等工作。

他呼吁，面对地缘政治紧张引发的航运中断和海员伤亡，建设性对话是唯一出路。海上安全不仅是技术问题，更关乎人类福祉。他强调：“海上安全是共同责任，海洋将我们连接在一起，航运和海员的生命依赖于各方对安全航行的承诺”。