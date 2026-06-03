副总理会见巴塞罗酒店集团首席执行官

会谈中，双方探讨了哈萨克斯坦酒店业的发展前景。

朱曼哈林指出，哈萨克斯坦政府高度重视旅游业发展，并致力于创造有利条件吸引国际投资者和领先的酒店运营商。哈方已准备了一系列方案，包括购买现有设施和租赁现有建筑，以进一步完善酒店基础设施。

- 我们高度重视巴塞罗酒店集团的潜力，并视其为值得信赖的合作伙伴，该公司在酒店行业拥有丰富的国际经验，并成功实施了众多项目。我们愿与巴塞罗酒店集团探讨具有前景的合作领域，并为在哈萨克斯坦实施互利共赢的项目创造条件。-副总理说。

此次会谈是哈萨克斯坦副总理出席于西班牙塞维利亚举行的第四届发展融资国际会议期间开展的谈判的延续。当时，双方探讨了巴塞罗酒店集团进入哈萨克斯坦市场的可能性。哈方邀请该公司代表访问哈萨克斯坦，了解投资和旅游潜力。

访问框架下，巴塞罗酒店集团的代表将到访阿拉木图，并考察适合酒店业务发展的各项设施。

据悉，巴塞罗酒店集团是一家西班牙家族企业，自 1931 年起涉足旅游业，其总部位于西班牙马略卡岛。该集团拥有并运营着一个涵盖酒店、旅行社和航空公司的网络。它是西班牙最大的酒店运营商之一，在全球 30 个国家拥有 300 多家酒店。