安理会通报：叙利亚政治过渡与人道形势仍面临重大挑战

过渡进程与政治发展

迪卡洛指出，一年前总统阿萨德逃离叙利亚时，数百万叙利亚人的希望得以实现。2025年，叙利亚政府已重建国家机构，将武装派别纳入统一指挥体系，颁布宪法宣言，组建新内阁，并于10月举行间接立法选举。全国对话活动如期举行，人民议会和宪法法院等关键机构即将组建完毕。

迪卡洛表示：“过去一年叙利亚取得重大进展。大量叙利亚人已返乡定居，逾百万难民和近两百万境内流离失所者重返原籍地区。多国解除对叙利亚的双边制裁，美国国会废除了《凯撒法案》，安理会第2799号决议撤销了部分制裁认定。

她强调，叙利亚政府与叙利亚民主力量于3月10日达成协议，年底执行期限临近，她敦促各方在安全和政治层面采取建设性举措。她还呼吁遵循去年9月安曼路线图，落实建立信任措施，以恢复苏韦达地区的信任与稳定。

2024年9月，叙利亚各方在约旦安曼达成冲突解决路线图，旨在通过建立信任措施，推动不同社区恢复安全与政治稳定，尤其关注苏韦达等地区的信任重建。

安全局势与暴力事件

迪卡洛指出，叙利亚境内暴力活动显著减少，但社区间紧张关系依然存在。过去一年中，包括三月沿海地区大规模暴力、六月大马士革教堂袭击、七月苏韦达省德鲁兹族聚居区冲突，数百名平民丧生，引发新一轮流离失所。针对特定族群的即决处决和绑架事件持续发生，联合国对此类暴力行为予以毫不含糊的谴责，并敦促当局保持透明度、追究肇事者责任。

迪卡洛还通报，以色列在南部的空袭和入侵加剧安全局势。11月下旬，以色列国防军在贝特金镇实施军事行动，造成13人死亡并迫使居民流离失所。她重申秘书长呼吁以色列停止侵犯叙利亚主权，遵守1974年《脱离接触协定》条款，并重启安全安排对话。

在反恐方面，迪卡洛提及上周美叙联合巡逻队在帕尔米拉附近遭袭，造成两名美军士兵和一名平民翻译死亡。她指出，常规武器泛滥及库存管理问题构成额外安全挑战，地雷与未爆弹药每日仍危及民众生命与安全。

人道主义形势与援助需求

姆苏亚通报称，境内流离失所者已有200万人返乡，另有超过130万人从邻国归来。返回家庭和社区时，他们面临房屋损毁、基本服务匮乏，就业机会稀少，短期内仍需人道主义援助的困境。

姆苏亚表示：“当前形势为叙利亚提供了最终降低援助需求的契机，但要实现规模化、高效援助，我们需要安理会及国际社会提供三项关键支持：一是外交努力缓和冲突热点局势；二是吸引国际投资，协助经济恢复；三是支持政府主导的长期重建与发展计划。”

她介绍说，联合国正在从跨境行动向常规商业机制过渡，并优化人道主义程序、开展需求评估和提供技术支持。尽管资金水平下降，联合国每月仍能援助约340万人，比去年增加25%。然而，2025年人道主义呼吁资金仅到位30%，仍有数百万民众无法获得援助。