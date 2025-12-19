安理会通报：叙利亚政治过渡与人道形势仍面临重大挑战
（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻处消息，联合国负责政治事务的副秘书长迪卡洛和人道事务助理秘书长姆苏亚周四向安理会通报叙利亚局势，回顾过去一年取得的政治、社会及人道主义进展和所存在的挑战。迪卡洛指出，尽管叙利亚经历了多年冲突、国内外制裁和社会紧张局势，但该国过渡进程持续推进，民众返乡重建生活的步伐正在加快。姆苏亚表示，人道主义援助在缓解最迫切需求、支持重返社区和重建生活方面发挥关键作用，但资金缺口和安全风险仍限制援助规模。
过渡进程与政治发展
迪卡洛指出，一年前总统阿萨德逃离叙利亚时，数百万叙利亚人的希望得以实现。2025年，叙利亚政府已重建国家机构，将武装派别纳入统一指挥体系，颁布宪法宣言，组建新内阁，并于10月举行间接立法选举。全国对话活动如期举行，人民议会和宪法法院等关键机构即将组建完毕。
迪卡洛表示：“过去一年叙利亚取得重大进展。大量叙利亚人已返乡定居，逾百万难民和近两百万境内流离失所者重返原籍地区。多国解除对叙利亚的双边制裁，美国国会废除了《凯撒法案》，安理会第2799号决议撤销了部分制裁认定。
她强调，叙利亚政府与叙利亚民主力量于3月10日达成协议，年底执行期限临近，她敦促各方在安全和政治层面采取建设性举措。她还呼吁遵循去年9月安曼路线图，落实建立信任措施，以恢复苏韦达地区的信任与稳定。
2024年9月，叙利亚各方在约旦安曼达成冲突解决路线图，旨在通过建立信任措施，推动不同社区恢复安全与政治稳定，尤其关注苏韦达等地区的信任重建。
安全局势与暴力事件
迪卡洛指出，叙利亚境内暴力活动显著减少，但社区间紧张关系依然存在。过去一年中，包括三月沿海地区大规模暴力、六月大马士革教堂袭击、七月苏韦达省德鲁兹族聚居区冲突，数百名平民丧生，引发新一轮流离失所。针对特定族群的即决处决和绑架事件持续发生，联合国对此类暴力行为予以毫不含糊的谴责，并敦促当局保持透明度、追究肇事者责任。
迪卡洛还通报，以色列在南部的空袭和入侵加剧安全局势。11月下旬，以色列国防军在贝特金镇实施军事行动，造成13人死亡并迫使居民流离失所。她重申秘书长呼吁以色列停止侵犯叙利亚主权，遵守1974年《脱离接触协定》条款，并重启安全安排对话。
在反恐方面，迪卡洛提及上周美叙联合巡逻队在帕尔米拉附近遭袭，造成两名美军士兵和一名平民翻译死亡。她指出，常规武器泛滥及库存管理问题构成额外安全挑战，地雷与未爆弹药每日仍危及民众生命与安全。
人道主义形势与援助需求
姆苏亚通报称，境内流离失所者已有200万人返乡，另有超过130万人从邻国归来。返回家庭和社区时，他们面临房屋损毁、基本服务匮乏，就业机会稀少，短期内仍需人道主义援助的困境。
姆苏亚表示：“当前形势为叙利亚提供了最终降低援助需求的契机，但要实现规模化、高效援助，我们需要安理会及国际社会提供三项关键支持：一是外交努力缓和冲突热点局势；二是吸引国际投资，协助经济恢复；三是支持政府主导的长期重建与发展计划。”
她介绍说，联合国正在从跨境行动向常规商业机制过渡，并优化人道主义程序、开展需求评估和提供技术支持。尽管资金水平下降，联合国每月仍能援助约340万人，比去年增加25%。然而，2025年人道主义呼吁资金仅到位30%，仍有数百万民众无法获得援助。