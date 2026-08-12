副总理：将进一步加强与亚洲开发银行之间的合作

赛热克·朱曼哈林指出，其中包括能够系统性地推动经济各部门发展的欧洲复兴开发银行和世界银行集团。

- 亚洲开发银行是IPAF的机构联合创始人及重要合作伙伴，在IPAF中扮演着特殊角色。在超过30年的成功合作中，亚洲开发银行在哈萨克斯坦实施了众多项目，总价值超过75亿美元。-副总理说。

副总理指出，与亚洲开发银行的伙伴关系将继续加强。

- 双方批准了至2029年的战略合作方向和知识与经验交流计划。-他说。

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朱曼哈林在讲话中表示，今年前五个月，企业新增贷款额增长了14.8%。