副总理：将进一步加强与亚洲开发银行之间的合作
（哈萨克国际通讯社讯）政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林在第十届国际公共资产管理公司论坛（IPAF）峰会上表示，哈萨克斯坦已与国际金融机构建立了强有力的合作体系。
赛热克·朱曼哈林指出，其中包括能够系统性地推动经济各部门发展的欧洲复兴开发银行和世界银行集团。
- 亚洲开发银行是IPAF的机构联合创始人及重要合作伙伴，在IPAF中扮演着特殊角色。在超过30年的成功合作中，亚洲开发银行在哈萨克斯坦实施了众多项目，总价值超过75亿美元。-副总理说。
副总理指出，与亚洲开发银行的伙伴关系将继续加强。
- 双方批准了至2029年的战略合作方向和知识与经验交流计划。-他说。
朱曼哈林在讲话中表示，今年前五个月，企业新增贷款额增长了14.8%。
- 国有企业负责人的关键绩效指标（KPI）已进行大幅修订。这些指标涵盖了返还给预算和国家基金的资金数额、重组企业数量、吸引的私人投资额以及劳动集体的留存率。减轻不良资产负担将直接促进对企业的贷款。2026年前5个月，企业部门新增贷款额增长14.8%，达到8.9万亿坚戈，企业贷款总额超过19万亿坚戈。在“Orleu“等国家项目的支持下，制造业和冶金业取得了显著增长。-他说。