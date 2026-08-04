叶尔兰·卡林：“咸海—里海干线”将具有跨大陆战略意义

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任叶尔兰·卡林表示，贝纽—谢克谢乌勒公路建成后，将形成连接哈萨克斯坦各地区的新交通通道，拟命名为“咸海—里海干线”，并具有跨大陆战略意义。

卡林在社交媒体发文指出，根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦已启动多项具有战略意义的交通基础设施项目建设，包括扩建克孜勒奥尔达至谢克谢乌勒、谢克谢乌勒至乌尔盖辛两段公路，并新建贝纽—谢克谢乌勒公路。

他表示，托卡耶夫早在2021年阿克套举行的一次会议上就提出修建贝纽—谢克谢乌勒公路的设想。此后，相关部门完成了项目测算、可行性研究及融资方案等准备工作，目前工程已正式启动。

卡林指出，该项目具有多方面的重要意义。

首先，这是一条全新建设的公路。与以往主要对既有道路进行改扩建不同，贝纽—谢克谢乌勒线路此前没有公路通行，项目建成后，哈萨克斯坦公路版图将新增一条重要交通干线，也将为本国道路建设积累宝贵经验。

其次，哈萨克斯坦过去的重要铁路和公路大多沿南北方向布局，而新项目体现了托卡耶夫总统优化全国交通网络布局、加强东西向和横向互联互通的发展思路。

卡林表示，该项目对曼格斯套州尤为重要。新公路建成后，南部和中部地区与曼格斯套州之间的交通将更加便捷，货物和食品运输效率将进一步提高，地区间客运往来也将得到改善，对促进区域经济社会发展具有重要意义。

他还表示，鉴于这条新公路不仅具有跨州意义，更具有区域乃至跨大陆战略意义，托卡耶夫总统提议将其命名为“咸海—里海干线”。

当天，托卡耶夫总统宣布启动哈萨克斯坦三条战略性公路建设项目。