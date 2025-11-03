总统助理：国家安全委员会或将成立新机构保护公民个人数据

—国家元首提出网络安全问题非常及时。确实，过去发生了多起数据泄露事件，社会对此高度关注。1500万用户数据外泄，是一个极其严重的安全威胁。正因如此，机构体系的改革势在必行。首先，需要设立一个专门负责信息安全政策的机构，而这项职能应当由执法系统中的独立结构承担。-叶塞凯耶夫指出。

据他介绍，网络安全领域的政策制定与战略规划应由政府主管部门负责，而监管和问责职能则应归属执法机构。

—在国家安全委员会体系内，应设立一个专门机构，负责预防、阻止数据泄露并追究相关责任。如果这项工作仅由负责数字化事务的部委来执行，那么追责范围将仅限于民事层面。而数据泄露事件对公民与国家安全造成的损害往往十分严重。因此，国家元首一再强调，这项工作必须由执法机构来统筹推进。-他补充道。

据此前报道，今年6月，哈萨克斯坦内务部与国家安全委员会联合行动，成功破获一个在网络上非法贩卖公民个人信息的犯罪团伙。

【编译：阿遥】