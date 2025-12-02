哈萨克斯坦数字化治理经验获国际认可

根据报道，e-Qyzmet 已成为推动公共管理数字化改革的重要工具。系统将所有国家机关的数据整合在统一平台上，有效减少了行政壁垒，降低了人为因素导致的主观性风险，并提升了公务员管理流程的透明度和效率。

目前，该系统已覆盖各级国家机关 400多个管理和人事流程。数字化招聘机制也显著提高了岗位竞争度——如今，每个空缺职位平均有 5 名候选人参与竞争。哈萨克斯坦国家公务员事务署指出，OPSI 的发布再次证明，哈萨克斯坦不仅在推动创新，也逐渐成为其他国家借鉴的对象。

国家公务员事务署人事管理部门主任努尔苏尔坦·别肯诺夫表示，国际认可体现了 e-Qyzmet 系统的独特性及实际成效：

“我们所做的改革得到了国际社会的支持和认可。首先，这是一个前所未有的新系统，其独特性得到肯定。其次，其应用效果是可量化的，我们用数据证明，这套系统确实改善了公共部门的人事流程，而不仅仅是‘上线了一套系统’。”

【编译：达娜】