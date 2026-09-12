阿斯塔纳—新德里：欧亚经济合作的新支点

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将对印度进行访问。9月12日至13日，第十八届金砖国家领导人会晤将在新德里举行。哈印关系为何正在升温？哈萨克斯坦能够为印度提供什么？双方又将如何在贸易、科技和区域物流领域拓展合作？哈通社对此进行了梳理。

过去30多年间，哈萨克斯坦总统与印度高层曾多次在国际场合会面。但此次访问具有更加鲜明的政治意义，体现出哈萨克斯坦将印度视为南亚重要伙伴以及多极化世界格局中的关键力量之一。

此次访问的准备工作实际上从年初便已展开。今年2月，哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫访问印度，与印度总理纳伦德拉·莫迪举行会谈，并出席India AI Impact Summit国际峰会。双方讨论了贸易、投资、能源、农业、人工智能、关键矿产、航天以及交通物流等领域合作。

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当时，哈方曾表示，准备在多个商品类别上将对印出口增加1.5亿美元。

与此同时，印度的关注重点也不再局限于传统原材料进口。关键矿产、高科技、医药、数字化、交通物流以及新投资项目正成为双方合作的新方向。哈印关系的经济内容由此逐渐发生变化。

印度拥有庞大的市场，与这一全球主要经济体扩大贸易和投资合作，对哈萨克斯坦而言具有现实意义。分析人士认为，托卡耶夫此次访问有望为双边关系注入新的动力。

印度：不仅是市场，也是交通方向

据哈萨克斯坦贸易和一体化部数据，2026年1月至6月，哈萨克斯坦自印度进口商品额为2.428亿美元，占同期全国进口总额的0.77%。

从数字上看，这一比例并不算高，但恰恰说明双方经济合作仍有较大的开发空间。

哈萨克斯坦具备向印度供应金属、化工和石化产品、农产品以及关键矿产的潜力；印度则可向哈萨克斯坦提供医药产品、技术和设备。

交通物流是另一项重点。

印度是“北—南”国际运输走廊的重要终点市场。通过该走廊，哈萨克斯坦可经伊朗连接波斯湾港口，并进一步进入印度市场。

2025年6月举行的第四次“印度—中亚”对话会上，印度提出更加积极利用“北—南”国际运输走廊，加强与中亚国家的互联互通，同时对哈萨克斯坦发展该走廊东线的倡议给予积极评价。

因此，印度方向正在成为哈萨克斯坦交通物流战略中的重要组成部分。哈萨克斯坦—伊朗—印度路线基础设施建设越完善，双边及区域贸易的增长空间也越大。

另一个重要因素是哈萨克斯坦在欧亚经济联盟框架内的工作。

今年5月，托卡耶夫曾表示支持欧亚经济联盟与印度就建立自由贸易区开展谈判，并强调联盟有必要进一步扩大同亚洲、非洲、阿拉伯世界和拉丁美洲国家的对外经济联系。

托卡耶夫当时表示：

“有必要进一步扩大联盟同阿拉伯世界、东南亚、非洲和拉丁美洲国家，以及具有影响力的区域经济组织之间的联系。目前，同印度建立自由贸易区的谈判正在积极进行。这项工作同其他合作方向一样值得高度重视。”

由此可以看出，哈萨克斯坦与印度关系正沿着多个层面同步发展：双边合作、欧亚经济联盟、“北—南”国际运输走廊，以及金砖国家合作平台。

对于新德里而言，阿斯塔纳同样具有自身价值。哈萨克斯坦是中亚最大经济体，也是重要的铀和自然资源出口国，同时位于贯通俄罗斯、中国、欧洲和伊斯兰世界的重要交通节点。

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从新德里走向金砖合作

哈萨克斯坦自2025年1月1日起以伙伴国身份参与金砖国家合作机制。

近年来，金砖合作的地理覆盖范围显著扩大。目前，成员包括巴西、俄罗斯、印度、中国、南非、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、阿联酋、沙特阿拉伯和印度尼西亚，另有10个国家获得伙伴国地位。

今年是金砖合作机制成立20周年。过去20年间，这一平台的影响力不仅体现在成员数量增长，也体现在能源、工业和金融市场等领域的重要性不断提升。

哈萨克斯坦外交部下属外交政策研究所高级专家瓦列里·西坚科认为，金砖扩员反映了国际体系正在发生的深刻变化。

“国际体系正处于深度转型阶段。地缘政治竞争加剧、保护主义上升、贸易和投资流动波动，以及国家间互信下降，都推动了这一变化。在这种情况下，能够保障不同政治经济中心之间开展对话的多边机制显得尤为重要。金砖国家主张推动现有国际体系朝更加多极化方向改革，并希望增强发展中国家和中等强国的作用，其中也包括哈萨克斯坦。这与哈萨克斯坦多向外交政策相契合。”

哈萨克斯坦为何需要金砖平台

贸易数据能够直观说明金砖国家对哈萨克斯坦的重要性。

2026年上半年，哈萨克斯坦同中国和俄罗斯的外贸额达到299亿美元，占全国外贸总额的41.6%。也就是说，哈萨克斯坦每10美元外贸额中，有超过4美元来自这两个金砖成员国。

与此同时，全球能源转型、电动汽车和储能产业发展，以及数字经济和人工智能扩张，正在持续推高对关键原材料的需求。

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哈萨克斯坦拥有丰富的能源资源和战略矿产储备。西坚科认为，在这样的背景下，金砖平台对哈萨克斯坦的意义不应仅停留在扩大原材料出口，更重要的是寻找资源深加工、零部件生产和新产业合作伙伴。

哈萨克斯坦的长期利益并不是单纯增加铀、铜或铁合金等原材料出口量，而是希望借助这些资源，在国内形成新的生产能力和技术体系。

如果金砖成员国能够围绕资源加工、零部件制造、技术引进和新产业建设深化合作，对各方而言都具有现实价值。

印度担任主席国：利益契合点增多

2026年，印度担任金砖国家主席国。这是继2012年、2016年和2021年之后，印度第四次担任主席国。

今年金砖合作确定了四项重点：韧性、创新、合作和可持续发展。印度方面同时强调经济韧性、创新、国际机构改革以及能源和环境安全等议题。

这些方向与哈萨克斯坦当前的内外政策存在较强契合度。

今年，哈萨克斯坦将数字化和人工智能列为重点发展方向，正在推进数字公共服务和技术基础设施建设。同时，哈方也持续关注能源安全、和平利用核能、气候适应、水安全以及可持续贸易等问题。

西坚科认为，主席国的议程能够为哈萨克斯坦提出自身倡议创造空间。

“每个主席国都会为组织工作赋予自身特点，并就国际社会面临的重要问题提出自己的思路和方法。印度提出的四项重点，对哈萨克斯坦同样具有很高价值。作为伙伴国，哈萨克斯坦可以分享自身经验，并就相关议题积极表达立场。”

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物流合作正在打开新的南向通道

替代运输路线越多，供应链的稳定性就越高。

因此，哈萨克斯坦正在同时发展跨里海国际运输路线、“北—南”国际运输走廊以及其他东西向和南北向交通联系。

数据显示，2025年经哈萨克斯坦过境运输量达到3690万吨，同比增长6.6%。预计今年这一数字将增至3850万吨。

跨里海国际运输路线2021年的货运量不足100万吨，如今已接近500万吨，到2027年的目标是达到1000万吨。

与此同时，“北—南”国际运输走廊去年货运量约为350万吨，同比增长12%。

伊朗也是金砖成员国之一。目前，哈萨克斯坦与伊朗之间的铁路运输量增长69%。通过伊朗，哈萨克斯坦可以进一步连接波斯湾，并进入印度市场。

因此，这条路线已不再只是地缘经济构想，而正在逐步成为可能改变哈萨克斯坦与南亚贸易结构的现实通道。

西坚科认为，哈萨克斯坦在金砖合作中的作用有望通过交通物流进一步增强。

“近年来前所未有的地缘政治不稳定，推动各国加快国际运输路线多元化。哈萨克斯坦位于东西和南北运输路线交汇处，可以为国际贸易稳定作出贡献。哈萨克斯坦有意同金砖国家在交通基础设施、运输数字化、边境程序现代化以及消除过境障碍等领域开展合作。重点不应是不同走廊之间的竞争，而应推动它们相互补充。”

人工智能成为新的合作交汇点

如果贸易与物流构成哈印合作的物质基础，那么技术合作可能决定下一阶段的发展空间。

印度在2026年金砖议程中高度重视创新，而人工智能正成为其中的重要方向。

西坚科认为：

“人工智能正在成为经济增长和劳动生产率提升的重要因素。未来，技术革命可能进一步拉大国家之间的发展差距。谁拥有计算基础设施、技术和高素质人才，谁就可能获得更大优势。因此，金砖国家应扩大人工智能领域合作，并加强知识交流、人才培养和技术生态体系共同建设。”

哈萨克斯坦目前也在积极构建自身技术生态体系。在这一背景下，加强与印度、中国、俄罗斯及其他金砖国家的合作具有现实意义。

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多向外交下的哈萨克斯坦角色

金砖合作机制正在成为现有国际体系的重要补充。

其主要成员中，俄罗斯和中国是联合国安理会常任理事国，巴西、印度和南非长期主张推动全球治理体系改革。

西坚科认为，金砖还可能成为不同区域一体化组织之间开展合作的平台，加强同南方共同市场、东盟、南部非洲关税同盟、环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议等机制之间的联系。

“这些机制有可能为贸易和投资形成更加开放的经济标准。与此同时，也不能忽视哈萨克斯坦本身是欧亚经济联盟、上海合作组织等重要区域机制的参与者，同时同欧盟保持良好关系。这些因素都有助于哈萨克斯坦发展同金砖国家的联系。”

政治学者叶尔苏丹·詹谢伊托夫认为，这正是哈萨克斯坦外交的一项特点——并不把不同政治经济机制相互割裂，而是努力成为不同平台之间的连接者。

“我们的优势在于基础设施、法律条件和地理位置。我们需要保持这样一种能力：能够随时为世界各国提供替代运输路线和对话平台。”

托卡耶夫此次访问印度并参加金砖国家领导人会晤，为哈萨克斯坦进一步深化同印度及金砖国家的经济合作提供了新的契机。

对于阿斯塔纳和新德里而言，双方合作的意义已经不再局限于传统贸易。交通走廊、关键矿产、产业合作、人工智能以及多边平台正在成为新的连接点，而这些领域也可能成为两国进一步参与欧亚经济合作的重要支撑。