里海网箱养鱼项目进入生产阶段 首批商品鱼将于9月上市

“Organic Fish”有限责任公司将继续推进海洋水产养殖项目建设。该企业主要在里海深水区域开展网箱养殖，并采用现代化网箱技术培育优质鲑鱼。

首批3座海上网箱于去年9月完成安装，每座网箱直径达38米。当时共投放9.5万尾鱼苗，总重量约20吨。经过一段时间的养殖，鱼苗已较好适应里海自然水域环境，平均体重由最初的200克增至1.8至2.5公斤。

农业部表示，企业计划于今年9月收获首批150吨商品鱼，产品将主要供应国内市场。这将进一步增加国内水产品供应，为本土渔业发展拓展空间。

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根据规划，该项目将分阶段扩大生产能力。未来，企业计划逐步将商品鱼年产量提高至5000吨。

今年内，企业还计划在划定水域新增3座海上网箱。新网箱的组装、调试以及后续鱼苗投放工作计划于9月初完成。

届时，海上网箱总数将增至6座。按照计划，到今年年底，这些网箱内将投放47万尾鱼苗。当鱼苗平均体重达到200至300克时，其总生物量预计将达到114吨。

下一阶段，企业将继续分步增加网箱数量、扩大生产规模。按照规划，2027年商品鱼产量将达到1300吨，2028年则计划进一步提升至年产5000吨。

在里海开展网箱养鱼，不仅有助于形成和提升相关领域的新技术能力，也将为扩大哈萨克斯坦工业化养鱼规模创造有利条件。

随着项目产能逐步扩大，该项目有望成为推动地区渔业发展的新方向之一，并进一步丰富国内市场水产品供应，为提高本土水产品保障能力发挥积极作用。

数据显示，2025年哈萨克斯坦鱼类产品市场规模同比增长15%，达到10.89万吨。全国现有73家鱼类加工企业，其中18家位于乌拉尔河—里海流域，行业从业人员超过3000人。20家本国企业已获得向欧盟市场出口产品资格。