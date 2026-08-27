里海网箱养鱼项目进入生产阶段 首批商品鱼将于9月上市
（哈萨克国际通讯社讯）据农业部新闻处消息，位于曼格斯套州里海深水区的网箱养鱼项目已正式进入首个生产阶段。“Organic Fish”有限责任公司计划于今年9月收获首批150吨商品鱼。
“Organic Fish”有限责任公司将继续推进海洋水产养殖项目建设。该企业主要在里海深水区域开展网箱养殖，并采用现代化网箱技术培育优质鲑鱼。
首批3座海上网箱于去年9月完成安装，每座网箱直径达38米。当时共投放9.5万尾鱼苗，总重量约20吨。经过一段时间的养殖，鱼苗已较好适应里海自然水域环境，平均体重由最初的200克增至1.8至2.5公斤。
农业部表示，企业计划于今年9月收获首批150吨商品鱼，产品将主要供应国内市场。这将进一步增加国内水产品供应，为本土渔业发展拓展空间。
根据规划，该项目将分阶段扩大生产能力。未来，企业计划逐步将商品鱼年产量提高至5000吨。
今年内，企业还计划在划定水域新增3座海上网箱。新网箱的组装、调试以及后续鱼苗投放工作计划于9月初完成。
届时，海上网箱总数将增至6座。按照计划，到今年年底，这些网箱内将投放47万尾鱼苗。当鱼苗平均体重达到200至300克时，其总生物量预计将达到114吨。
下一阶段，企业将继续分步增加网箱数量、扩大生产规模。按照规划，2027年商品鱼产量将达到1300吨，2028年则计划进一步提升至年产5000吨。
在里海开展网箱养鱼，不仅有助于形成和提升相关领域的新技术能力，也将为扩大哈萨克斯坦工业化养鱼规模创造有利条件。
随着项目产能逐步扩大，该项目有望成为推动地区渔业发展的新方向之一，并进一步丰富国内市场水产品供应，为提高本土水产品保障能力发挥积极作用。
数据显示，2025年哈萨克斯坦鱼类产品市场规模同比增长15%，达到10.89万吨。全国现有73家鱼类加工企业，其中18家位于乌拉尔河—里海流域，行业从业人员超过3000人。20家本国企业已获得向欧盟市场出口产品资格。