安里克·伊格莱西亚斯阿斯塔纳开唱 经典金曲引全场合唱

（哈萨克国际通讯社讯）世界知名西班牙歌手安里克·伊格莱西亚斯（Enrique Iglesias）9月3日晚在阿斯塔纳竞技场举行演唱会，为其9月哈萨克斯坦之行拉开序幕。

演出开始前，众多歌迷早早聚集在阿斯塔纳竞技场。现场既有追随伊格莱西亚斯20多年的资深歌迷，也有专程从国外赶来的观众，还有不少首次现场观看其演出的年轻粉丝。

Фото: Kazinform

伊格莱西亚斯登台后，现场响起热烈欢呼。演唱会上，他带来了《Bailamos》《Hero》《Escape》《Tonight》等多首曾登上全球音乐排行榜的经典歌曲。

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熟悉的旋律响起时，现场观众纷纷跟唱，不同年龄段的歌迷在音乐中形成互动。伊格莱西亚斯也多次与观众交流，现场气氛持续升温。

整场演出持续约一个半小时。演出尾声，观众再次齐声合唱，并以掌声送别歌手。伊格莱西亚斯还用哈萨克语向现场观众致谢，为阿斯塔纳站演出画上句号。

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这是伊格莱西亚斯此次9月哈萨克斯坦之行的首场演出。下一场演唱会将于9月5日在阿拉木图中央体育场举行。

值得一提的是，演出结束后，部分年轻观众没有立即离场，而是参与环保行动，帮助清理体育场内活动结束后留下的垃圾。

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为方便观众前往演出现场，阿斯塔纳当天还安排了专门的接驳巴士线路。

此前，2025年8月，詹妮弗·洛佩兹曾在阿斯塔纳举行演唱会，同年9月，后街男孩也曾在当地登台演出。