哈萨克斯坦武装力量迎来首批“网络安全”专业预备役军官

此次培训取得的一项重要成果，是哈萨克斯坦武装力量历史上首次培养出“网络安全”专业预备役军官。同时，首批“通信”专业预备役士官也完成了全部学习任务。

作为结业仪式的重要环节，完成军事训练大纲的高校应届毕业生举行了庄严宣誓仪式。

Фото: Қорғаныс министрлігі

据了解，本次军事训练采用理论教学与实践训练相结合的模式，课程内容涵盖专业理论学习、实战训练以及军事见习等环节。其中，“网络安全”专业预备役军官重点学习信息系统防护技术以及网络攻击应对方法；“通信”专业士官则系统掌握了现代通信设备的安装、调试和使用技能。

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阿拉木图技术大学学生、首批“网络安全”专业毕业生之一阿扎马特·纳毕耶夫表示，此次学习不仅帮助学员掌握了专业知识，也进一步增强了他们作为军事技术人员的责任意识。

—我们学习了团队协作，在复杂环境中分析问题并作出决策，同时努力将理论知识运用到实际任务中。宣誓仪式意味着我们已经做好准备，承担服务祖国的责任，并将自身专业技能用于保障国家安全，-纳毕耶夫说。

无线电电子与通信军事工程学院表示，学院将根据国家国防能力建设和现代军事发展的需求，持续完善和拓展军事登记专业体系。

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据悉，自2025年起，该学院已启动防空领域预备役军官培养工作。随着无人机技术在现代军事行动中的应用不断扩大，相关专业人才将在保障国家空域安全方面发挥越来越重要的作用。

自军事训练项目启动以来，无线电电子与通信军事工程学院已累计培养超过190名现代军事领域预备役军官和士官。