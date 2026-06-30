跨里海绿色能源走廊呼之欲出：哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦如何将中亚绿电输往欧洲？

（哈萨克国际通讯社讯）随着全球能源转型持续推进，中亚国家正试图将丰富的可再生能源资源转化为新的战略优势。哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦正在推进“跨里海绿色能源走廊”（Caspian Green Energy Corridor）项目，计划通过海底输电电缆，将中亚生产的绿色电力输送至欧洲市场。

这一横跨里海和黑海的能源通道，不仅被视为中亚国家扩大绿色能源出口的重要机遇，也有望重塑区域能源合作格局，并成为连接亚洲与欧洲的新型绿色能源桥梁。

从巴库协议到跨里海电缆：绿色能源走廊加速落地

“跨里海绿色能源走廊”项目源于三国元首于2024年11月在巴库签署的合作协议。根据协议，哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦将在可再生能源开发、能源效率提升以及向国际市场出口绿色能源等领域深化合作。

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项目的核心是建设一条横跨里海的高压直流海底电缆，将中亚快速增长的可再生能源产业与欧洲电力市场连接起来。

哈萨克斯坦能源部表示，该倡议旨在建立一条绿色能源走廊，通过里海向欧洲出口可再生电力、氢能以及绿色氨产品。

能源部指出，建设跨里海高压直流海底电缆具有重要战略意义。借助欧盟正在推进的黑海海底电缆项目，哈萨克斯坦将首次获得直接进入欧盟电力市场的通道。

作为欧盟“全球门户”（Global Gateway）倡议的重要组成部分，黑海海底输电项目将成为中亚绿色电力进入欧洲的关键环节。

根据规划，项目所需基础设施将主要布局于哈萨克斯坦西部的曼格斯套州。

国际金融机构介入，项目进入可行性研究阶段

2025年4月，亚洲开发银行（ADB）、亚洲基础设施投资银行（AIIB）以及哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦能源部门签署谅解备忘录，共同支持项目可行性研究。

意大利咨询与工程公司CESI已启动相关研究工作。第一阶段研究于今年1月正式启动，整个研究费用预计约为100万欧元（约120万美元）。

CESI表示，此次研究将从技术、经济、监管和环境等多个维度，对项目基础设施建设的可行性进行系统评估，为建设连接中亚和欧洲的绿色能源走廊奠定基础。

根据规划，到2030年，该能源走廊的输送能力有望达到5吉瓦。

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哈萨克斯坦能源部透露，亚洲开发银行和亚洲基础设施投资银行已承诺为项目提供最高200万美元支持资金。

为推动项目实施，三国于2025年7月在巴库正式注册成立“绿色走廊联盟”（Green Corridor Alliance）合资企业。创始股东分别为阿塞拜疆国家电力公司（Azerenerji）、乌兹别克斯坦国家电网公司以及哈萨克斯坦电网运营公司（KEGOC）。

根据KEGOC的预计，项目可行性研究将于2027年5月完成。

哈萨克斯坦能源部认为，该项目不仅将扩大绿色能源出口渠道，还将提升哈萨克斯坦在实施大型可持续能源技术项目方面的国际影响力。

哈萨克斯坦加速布局新能源产业

跨里海绿色能源走廊建设，正值中亚各国纷纷提高可再生能源发展目标之际。

目前，哈萨克斯坦共有169座可再生能源设施投入运营，总装机容量约3.7吉瓦。

根据国家能源转型投资平台（QaJET）规划，到2035年，哈萨克斯坦计划新增10吉瓦可再生能源装机容量。

目前，多项大型新能源项目已在全国范围内展开。其中包括阿联酋马斯达尔公司（Masdar）在江布尔州实施的项目、中国能源建设集团参与的卡拉干达州项目，以及中国电力国际发展有限公司计划在巴甫洛达尔州实施的新能源项目。

2025年，哈萨克斯坦共有9个新能源项目投入运营，总装机容量达503兆瓦。其中包括5座总容量387兆瓦的风电场、3座总容量90兆瓦的太阳能电站以及1座装机容量26兆瓦的水电站。

截至目前，可再生能源发电量已占哈萨克斯坦电力结构的7%。

乌兹别克斯坦或成为主要电力输出方

在中亚国家中，乌兹别克斯坦可再生能源增长速度尤为突出，其快速扩张的绿色能源产业有望成为未来能源走廊的重要电力来源。

根据国家战略规划，到2030年，乌兹别克斯坦可再生能源装机容量将达到35吉瓦，绿色能源发电量占全国总发电量的比例将达到54%。

国际可再生能源署（IRENA）的数据显示，2025年，乌兹别克斯坦可再生能源装机规模由6.1吉瓦迅速增长至10吉瓦，增幅达到65%。

同期，可再生能源在全国电力装机中的占比也由27.5%提升至36.1%，显示出该国绿色能源发展进入快速扩张阶段。

阿塞拜疆：中亚绿电进入欧洲的“门户”

在整个能源走廊建设中，阿塞拜疆被视为连接欧洲市场的关键枢纽。

目前，阿塞拜疆正与格鲁吉亚、罗马尼亚和匈牙利共同推进全长1500公里的黑海海底输电项目。未来，这一项目有望成为中亚绿色电力进入欧洲消费者市场的主要通道。

阿塞拜疆自身的可再生能源基础同样具备一定规模。目前，该国拥有65座水电站、6座风电场和9座太阳能电站，可再生能源装机容量超过2吉瓦。

阿塞拜疆能源部数据显示，可再生能源约占该国总装机容量的20.8%。

阿塞拜疆能源部长帕尔维兹·沙赫巴佐夫（Parviz Shahbazov）此前表示，发展可再生能源合作，对于推动中亚、南高加索和里海地区形成统一地缘经济空间具有重要意义。

他指出，跨里海绿色能源走廊将历史上首次实现相关国家电力系统互联，不仅符合地区战略合作方向，也将为经由里海连接欧洲与亚洲、中国的中间走廊（Middle Corridor）发展提供新的绿色动力。

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宏伟蓝图背后的现实挑战

不过，对于哈萨克斯坦而言，发展绿色能源出口仍面临现实制约。

国际评级机构标普全球（S&P Global）今年3月发布的报告指出，随着国内电力需求持续增长，以及平衡间歇性可再生能源所需灵活发电能力不足，哈萨克斯坦对进口电力的依赖正在上升，尤其是来自俄罗斯的电力供应。

报告显示，2023年哈萨克斯坦自俄罗斯进口的电力规模较上一年增加一倍以上，两国电力合作已由过去偶发性的跨境调剂逐步演变为结构性平衡机制。

预计在2025年至2026年采暖季期间，哈萨克斯坦每月电力缺口将在1.25亿至3.3亿千瓦时之间，来自俄罗斯和乌兹别克斯坦的电力进口将继续填补供需缺口。

分析人士指出，跨里海绿色能源走廊能否最终成为中亚绿电出口欧洲的重要通道，仍取决于多重因素，包括项目成本测算、电网升级改造、可再生能源装机扩张以及进入欧洲市场的商业路径是否可行。

目前，这一横跨中亚、里海和欧洲的绿色能源计划仍处于论证和建设准备阶段，其商业价值和技术可行性尚有待进一步验证。但可以确定的是，随着全球能源格局加速重塑，跨里海绿色能源走廊已成为中亚国家探索绿色转型和扩大国际能源合作的重要战略选择。