阿克亦里遗址年度考古发掘收官 出土多项金帐汗国时期遗存

阿克亦里古城遗址坐落于多尔马托夫县境内一处高耸的三角形岬角之上。遗址三面被深达40米的河谷断崖环绕，另一侧则由坚固的防御工事所依托。专家认为，这一地理位置优越的建筑群不仅具备防御功能，还集宗教活动、农业生产、商品贸易及边境管控等多重功能于一体。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

据科学和高等教育部提供的数据，考古学家们已在该遗址持续开展了长达22年的研究工作，并发掘出大量反映当地居民生活方式与独特文化形态的珍贵文物。

今年，研究团队收到了在立陶宛维尔纽斯专业实验室完成的放射性碳测年结果。针对遗址内出土的骨骼与炭化样本进行的C14同位素分析正式确认，该遗址主要活跃于金帐汗国时期。这一结论也进一步印证了中世纪时期哈萨克斯坦北部地区在贸易与手工业生产方面的繁荣景象。

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本年度考古发掘的重要发现之一，是用于金属冶炼的炉灶结构，这表明当时当地的冶金技术已达到较高水平。此外，考古队还发现了用于大规模肉类加工的相关设施。现场同时出土了大量烧砖碎片和金属加工遗存，而在部分专门坑穴中，还保存着各类动物骨骼及鱼骨遗迹。

知名考古学家阿纳托利·普列沙科夫于1968年首次发现并开始发掘这一独特历史遗址。

—根据初步推测，该遗址最早的定居活动可追溯至早期铁器时代，随后在金帐汗国时期得到重新开发与扩展。我们目前已研究了三处特殊的炼铁炉。更令人惊喜的是，我们在河岸一带发现了一些规模较大的建筑遗迹，经鉴定，它们是用于熏制肉类的作坊。在欧亚大陆相关学术文献及国际会议资料中，我此前从未见过如此规模的古代加工设施。因此可以推测，这里或许曾作为中世纪的“肉类加工中心”，为大规模军事或人口群体提供物资保障，-普列沙科夫教授介绍道。

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考古学家指出，在发掘过程中并未发现大量小型生活遗物，这一现象表明，当时居民在迁徙过程中并非仓促撤离，而是带走了随身的重要和贵重物品。至于该定居点最终被废弃的具体原因，目前仍无定论。此次发掘出土的遗物主要包括各类生活用品、骨骼残片、陶器碎片、箭镞，以及饰有拟人化图案的精美装饰品。

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值得一提的是，阿克亦里遗址目前已被正式列入北哈州圣地名录，成为当地极具价值的历史文化遗产之一。