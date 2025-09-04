跨里海运输走廊五年间运输量增长六倍

波兹姆巴耶夫指出，为了推进国家基础设施现代化，政府于去年7月批准了至2029年的国家基础设施规划。该规划的主要目标是发展生命保障系统、满足民生需求并推动经济增长，其中跨里海国际运输走廊被列为重点方向，因其对哈萨克斯坦及整个地区均具有战略意义。

副总理强调，这一成果充分展示了该通道的竞争力。

他同时介绍，去年12月，政府批准了能源与公用事业部门现代化国家计划，旨在更新关键系统、确保能源供应可靠性。根据该计划，到2035年将引入不少于 26吉瓦 的新增发电能力。实现路径包括提高可再生能源比例、发展灵活的燃气发电、利用水电资源以及巩固基础燃煤电力。

此外，该计划设定的核心指标是将基础设施磨损率降低至40%，并吸引约 6.8万亿坚戈 投资，用于改造 8.6万公里 的工程网络，以大幅减少事故发生率。

此前，波兹姆巴耶夫还表示，哈萨克斯坦正通过完善立法和实施大规模基础设施项目，不断优化投资环境。

【编译：达娜】