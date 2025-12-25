博拉沙克计划助力前沿科技：人工智能与核能专家将被选派出国深造

会议指出，今年，“博拉沙克”国际奖学金的评选规则进行了优化调整。申请者需经过综合测试、面试以及委员会评审三个环节的严格筛选。此外，新规允许申请者在同一个自然年度内再次参加选拔，这不仅扩大了潜在人选范围，也为优秀人才提供了更多尝试机会。

经委员会评审，决定授予225名哈萨克斯坦公民“博拉沙克”国际奖学金。本次选拔竞争激烈，平均录取比例为1:4。值得关注的是，今年提高了对接收院校的要求：入选院校必须稳居国际权威排名前100强。此举旨在从源头上确保“博拉沙克”计划的学术含金量。

在本次录取的奖学金获得者中，152人将攻读硕士学位，16人攻读博士学位，另有57人将在海外顶尖大学和研究中心进行专业进修。

此外，还有182名科研人员获得了前往全球领先科研中心实习的资助方案。为提升科研含金量，今年大幅提高了选拔门槛，要求申请者必须在权威学术期刊发表过论文或拥有国际专利。同时，科研进修的方向也与政府下属的高级科技委员会所确定的优先领域高度对齐。

会议通过了一项重要决定：2026年起将为专业进修项目增设“人工智能系统用户”类别。在国民经济各领域全面数字化转型的背景下，培养人工智能相关人才已成为增强国家核心竞争力和推动产业升级的关键条件。

Фото: Ақорда

此外，会议还商定从2026年起，针对硕士、博士及进修项目增设“核能人才”专项类别。该领域每年将分配20个专项配额。这一战略性举措旨在为哈萨克斯坦未来的核能工业提供充足且高水平的本土人才储备。

统计数据显示，“博拉沙克”计划正加速向理工科倾斜。自然科学与技术方向的奖学金占比已从2022年的59.2%上升至2025年的70%；而工程技术领域的科研进修奖学金占比更是从2022年的46%大幅增至72.4%。

会议最后，卡林就进一步落实和完善“博拉沙克”国际奖学金计划下达了具体指示。

【编译：阿遥】