《马德里人在全球》走进阿拉木图 西班牙观众“云游”哈国最大城市

节目中，摄制组走访了阔科巴扎（绿巴扎）、升天大教堂以及马德里竞技足球俱乐部阿拉木图足球学校等地，通过细腻而生动的画面，全景呈现了阿拉木图的城市日常、文化多样性及周边迷人的自然风光。三位长期居住或旅居当地的嘉宾——米格尔、尼古拉斯和阿芙罗拉，也在节目中分享了他们眼中的阿拉木图，以及这座城市居民的热情与友好。

据了解，《马德里人在全球》是马德里电视台的王牌栏目，节目以旅居海外或环游世界的西班牙人为叙事主体，通过第一视角讲述异国生活体验，带领观众感受不同国家和城市的独特魅力。

阿拉木图市政府统计数据显示，2025年前9个月，到访阿拉木图的西班牙游客人数较2024年同期增长37.8%，增势明显。

此前，西班牙权威旅游杂志《Viajar》也近期将阿拉木图评选为全球五大“山城交融”旅游目的地之一。

【编译：阿遥】