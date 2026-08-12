里海日：沿岸国家携手保护里海生态系统

（哈萨克国际通讯社讯）8月12日是里海日。20年前的今天，《保护里海海洋环境框架公约》，即《德黑兰公约》正式生效。

在里海日到来之际，作为“清洁哈萨克斯坦”生态文化发展理念框架下的一项活动，“2026里海行动周”（Caspian Sea Action Week 2026）国际志愿者周正在举行。

来自里海沿岸国家阿塞拜疆、俄罗斯、伊朗和土库曼斯坦的代表团，以及乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦代表，志愿者、环保人士、专家和青年代表参加了系列活动。

8月6日，国际志愿者周举行开幕式。8月6日至7日，围绕现代生态监测技术以及里海沿岸国家开展的科学研究举行了国际研讨会和圆桌会议。

Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

系列活动汇聚里海沿岸国家代表、专家、学者及社会各界人士，为各方交流经验、加强科研合作，共同保护里海独特生态系统提供了平台。

随后几天，一系列环保和科普活动陆续举行。在“一个里海——一个未来”（One Caspian – One Future）专题交流活动和“Caspian Team Building”活动期间，与会者围绕保护里海的共同目标和实施路径展开讨论、交流经验，并进一步加强不同国家志愿者团体之间的互动与合作。

8月8日，“Caspian Clean Challenge”国际环保马拉松在阿克套市举行，哈萨克斯坦生态和自然资源部副部长曼苏尔·奥舒尔巴耶夫（Мансұр Ошурбаев）出席活动。

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

志愿者以“慢跑捡垃圾”（Plogging）的形式对里海沿岸区域开展大规模清洁活动，对收集的垃圾进行分类，并了解环保倡议和绿色技术。当天，“里海地区志愿者友谊林荫道”正式启用，现场种植了80多棵树，并埋设装有写给未来一代寄语的“时间胶囊”。

8月9日，“Bozzhyra Clean Up”环保行动在博兹哲拉举行。参与者在了解曼格斯套独特自然景观的同时，开展环境清洁活动，以实际行动维护当地自然区域的整洁。

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

此次国际志愿者周还特别关注通过现代技术寻找解决生态环境问题的新途径。8月10日至11日，“Caspian Innovation Lab”国际黑客松举行。参赛者围绕保护里海地区生态系统开发项目方案，并向专家进行展示。

与此同时，活动还举行了TED形式的开放麦交流，为环保人士和专家分享经验、探讨当前生态环境问题提供平台。

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

作为本次国际志愿者周的收官活动，“Caspian Talks”国际志愿者峰会将于8月12日举行。峰会将汇聚志愿者组织和专家群体代表，并举行国际黑客松获奖者颁奖仪式以及专题讨论会，就经验分享和当前生态环境挑战展开交流。

“2026里海行动周”将环保行动、志愿服务、专家对话和青年合作融为一体，为各国参与者搭建国际交流平台。系列活动进一步提升了社会各界对里海保护问题的关注，并推动生态文化建设以及地区国家在环境保护领域的交流合作。