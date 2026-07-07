梅里诺补时绝杀 西班牙、比利时晋级世界杯八强

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯足球赛1/8决赛继续进行。西班牙队凭借米克尔·梅里诺补时阶段的绝杀，以1:0淘汰葡萄牙队；比利时队则以4:1大胜东道主美国队，双双晋级八强。

西班牙与葡萄牙的比赛在美国得克萨斯州阿灵顿市AT&T体育场举行，由英格兰裁判安东尼·泰勒执法。

双方在常规时间内均未能取得进球。下半场补时第1分钟，西班牙队中场米克尔·梅里诺攻入全场唯一进球，帮助球队以1:0取胜。

现年41岁的葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多也结束了本届世界杯征程。这是他职业生涯第六次参加世界杯，也很可能是最后一次亮相世界杯赛场。

另一场1/8决赛中，比利时队以4:1击败东道主美国队，成功晋级八强。比赛中，美国队率先取得进球，但比利时队随后连入四球完成逆转，锁定一个八强席位。

至此，西班牙队将在四分之一决赛中迎战比利时队。

值得一提的是，美国队前锋福拉林·巴洛贡赛前能否出场一度引发争议。此前，巴洛贡因在上一场比赛中吃到红牌，按照相关规则应自动停赛一场，无缘对阵比利时的1/8决赛。

不过，国际足联（FIFA）纪律委员会随后决定暂停执行这一处罚，使巴洛贡得以参加本场比赛。据部分媒体报道，在国际足联作出决定前，白宫方面曾与国际足联主席詹尼·因凡蒂诺进行联系，希望重新审议相关处罚。

欧洲足球协会联盟（UEFA）对此表示质疑，认为红牌后的自动停赛属于明确竞赛规则，赛事进行期间不应出现例外。欧足联还指出，如果规则不能对所有参赛队伍一视同仁，可能损害世界杯公平竞赛原则和赛事公信力。

国际足联方面则表示，相关决定由独立纪律委员会依据纪律准则作出，不受外部因素影响。