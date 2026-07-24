亚奥理事会首次考察阿拉木图2029年冬季亚冬会筹备工作

此次考察由阿拉木图市政府和市体育局组织，内容包括工作会议、体育场馆实地考察以及酒店接待能力评估。哈萨克斯坦国家奥委会体育部主任别克努尔·基亚特拜、旅游和体育部副部长谢里克·扎拉斯巴耶夫参加相关活动。

双方围绕亚冬会组织架构、竞赛项目设置、场馆现状及升级改造计划、交通运输、住宿保障、注册认证、信息技术基础设施、媒体服务和赛事转播等议题进行了讨论。

考察期间，亚奥理事会代表团先后走访了Halyk Arena、Almaty Arena、麦迪奥高山露天滑冰场、琼布拉克滑雪度假区、松卡尔国际跳台滑雪中心以及巴卢安·绍拉克体育宫等比赛场馆。

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代表团重点检查了各场馆现状、升级改造计划、竞赛和技术功能区、交通条件以及是否符合国际单项体育联合会的相关标准。

亚奥理事会表示，代表团对阿拉木图现有体育基础设施和赛事筹办条件给予积极评价，认为该市依托丰富的体育遗产，具备举办亚冬会的良好基础。

亚奥理事会指出，此次考察还重点关注了山地赛事集群建设进展及相关工程完工时间，并对阿拉木图酒店基础设施进行了评估，包括客房容量、会议设施、交通便利性以及运动员和赛事官员接待条件等。相关调研成果将用于进一步完善赛事住宿保障方案。

双方一致同意，下一步将继续推进赛事组委会组建、制定综合路线图，并完成2029年亚冬会竞赛项目方案。同时，双方还将指定各业务领域联络人，加强与阿拉木图市政府相关部门的协调合作。

阿拉木图于2026年2月5日正式获得2029年第十届亚洲冬季运动会举办权。主办城市合同由哈萨克斯坦国家奥委会主席根纳季·戈洛夫金和亚奥理事会主席谢赫·乔安·本·哈马德·阿勒萨尼在米兰冬奥会期间签署。

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2026年4月，亚奥理事会执行委员会批准哈萨克斯坦体育官员库德拉特·沙米耶夫担任负责2029年阿拉木图亚冬会筹办工作的亚奥理事会副主席，负责统筹赛事筹备及与亚奥理事会相关机构的协调工作。

目前，2029年阿拉木图亚冬会的具体竞赛项目尚未最终确定。届时，这将是哈萨克斯坦继2011年由阿斯塔纳和阿拉木图联合举办亚冬会后，第二次承办亚洲冬季运动会。