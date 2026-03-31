哈萨克斯坦强化创新治理体系 科学与高校作用进一步提升

在31日举行的政府会议上，哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克就创新工作推进情况作出汇报时表示，根据国家元首相关指示，创新职能已划归科学和高等教育部管理。

他指出，在落实有关任务过程中，原属人工智能和数字发展部的部分职责和职能也已移交至科学和高等教育部。此举符合国际通行做法，即创新通常依托科学体系、高校平台以及科研中心培育和发展。

努尔别克表示，创新并非单一部门内部可以独立完成的工作，而是一项跨部门、跨领域的系统性任务，需要在整个国家治理体系层面进行统筹协调。

- 这一决定符合国际实践，即创新通常建立在科学、大学和研究中心的基础之上。但也应清楚认识到，创新是一项复杂的跨部门任务，不仅需要在一个部门内部推动，更需要在整个国家体系层面实现协调。 - 他说。

会上，努尔别克还介绍了哈萨克斯坦当前在国际创新评价体系中的位置。他表示，目前哈萨克斯坦在全球创新指数（Global Innovation Index）中位列第81位，在哈佛大学经济复杂度指数中排名第55位。

他指出，全球创新指数是一项包含78项指标的综合性国际评估体系，因此，哈萨克斯坦在相关排名中的表现，并不是某一个部门单独工作的结果，而是多个国家机构在创新发展关键领域协同推进的综合体现。

努尔别克表示，当前哈萨克斯坦创新体系建设正在逐步向更加系统化、协同化方向推进，未来将继续依托科研、教育和技术资源，推动创新能力整体提升。

【编译：达娜】