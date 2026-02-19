哈萨克斯坦加力拓展海外市场 出口支持规模近翻番

目前，贸易和一体化部正积极拓展与欧亚经济联盟成员国、欧洲国家以及中亚和中东地区的经贸合作。去年共组织10个经贸代表团，赴伊朗、匈牙利、阿富汗、中国（西安、重庆、广州）、马来西亚、乌兹别克斯坦、白俄罗斯和巴基斯坦开展推介活动。300余家哈萨克斯坦企业参与其中，累计签署出口合同金额达4.778亿美元。同时，政府向109家出口企业提供了总额62.6亿坚戈的成本补偿支持。

对外基础设施布局也在持续完善。Uz-Qaztrade办事处，以及Qaztrade设在塔吉克斯坦、迪拜、铁尔梅兹、布达佩斯、德黑兰、乌鲁木齐和南京的代表处均已投入运行。哈萨克斯坦还积极参加了Gulfood食品展、中国国际进口博览会、柏林绿色周、GITEX科技展及上海相关展会等8个大型国际展会。

在金融支持方面，通过出口信贷机构向出口商提供的支持规模达6537亿坚戈，较2024年几乎翻番。贸易及预出口融资规模达922亿坚戈，同比增长三倍，共有121家出口企业受益。

此外，出口信贷机构获注资500亿坚戈，并取得2500亿坚戈的国家担保。预计到2026年底，其保险承保能力将提升至1.1万亿坚戈。

去年，哈萨克斯坦进一步扩大优惠贸易协定网络。欧亚经济联盟与阿联酋签署经济合作协定，与蒙古国签署临时贸易协定，并与印尼签署自由贸易协定。与阿联酋的服务贸易和投资协定谈判已接近完成，与印度的首轮磋商也已结束。

多边机制同样推动了合作进程。5月，“中亚—中国”经贸部长第二次会议在阿斯塔纳举行，会议通过了备忘录和行动计划。6月，哈萨克斯坦与欧盟贸易合作委员会第八次会议在阿斯塔纳召开。

为保护本土生产商并提升国内市场竞争力，哈方还采取了一系列关税调节措施。2025年，欧亚经济委员会通过了15项有关进口关税调整的决定。皮革出口关税取消期限延长至2028年5月31日。为保障粮食安全，部分商品进口受到限制。同时，哈方实施了4项反倾销措施，并针对特定产品启动了10项新调查。

贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫表示，通过扩大出口政策覆盖面、强化金融支持工具以及深化对外经济联系等综合举措，正在为哈萨克斯坦出口持续增长奠定基础。这些措施将有助于巩固本土企业在国际市场的地位，提升国家在全球经济体系中的整体竞争力。

【编译：阿遥】