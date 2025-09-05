总理：数字化为劳动者创造新机遇

政府总理表示，工业领域引入现代技术和数字化解决方案的工作正按照国家元首的指示稳步推进。例如，“Qarmet”股份公司已引入数字化系统，用于协调矿山和选矿厂运营，实现全天候气体状况监控和工人位置追踪。“索科洛夫-萨雷拜采矿选矿生产联合体”实施了SafeStart项目，使工伤率降低了30%。ERG公司“东方”矿区采用了自动卸载的机器人化技术。“哈萨克铜业”企业则启用了地下无线通信系统。

总理强调，数字化不会导致岗位削减，而是通过对员工的再培训，使其适应新领域。这与“劳动职业年”框架内国家元首的任务高度一致。

别克帖诺夫指出，农业是国家元首特别关注的领域。得益于春季田间工作资金翻倍，农民顺利完成了春播。目前，15个地区正在进行秋季收割，已收获超过600万吨粮食，约占总量的30%。蔬菜产量也表现优异，仓储设施充足，能够满足新作物的存储需求。

哈萨克斯坦农产品出口至全球80个国家，其中超过52%为高附加值产品。为提高生产效率，农业技术得到广泛应用：化肥使用量翻倍，农业机械更新力度加大。通过支持国内机械制造商的计划，已为近7000台设备提供超过1600亿坚戈的租赁融资。

畜牧业同样取得进展：超过3500家哈萨克斯坦企业被列入外国进口商名录。多个地区正在实施农产品深加工项目。例如，北哈萨克斯坦州生产小麦衍生品如谷朊粉和生物燃料，阿拉木图州生产玉米淀粉。科斯塔奈、突厥斯坦、江布尔州以及阿斯塔纳市将启动生产赖氨酸、谷朊粉、生物乙醇和葡萄糖-果糖糖浆的新工厂。

别克帖诺夫表示：“所有社会承诺正在全面履行。明年将优化社会支出结构。为确保资金公平分配，已开发统一的数字化政府支持平台，目标是停止对高收入家庭的补贴，将资源重点投向真正需要帮助的群体。”

为此，评分系统正在试点测试，目前已在希姆肯特市和卡拉干达州启动试点项目，未来将推广至全国。

在教育领域，别克帖诺夫指出，“未来学校”国家项目进展顺利。2024-2025年间，已建成340所学校，提供48.4万个学位，年底前还将启用111所学校，245所学校将进行全面现代化改造。

职业教育备受重视：今年，15万名职业技术学院学生获得国家资助，九年级毕业生100%享受免费职业教育。在“工人职业年”框架下，根据企业需求培训的学生人数增加三倍，达到3万人。

职业技术教育的生均定额资助翻倍，从43.7万坚戈增至91.3万坚戈。高等教育系统今年分配了9.3万个奖学金名额。

为改善学生生活条件，今年以来已开放4栋提供3500个床位的宿舍，年底前还将启用29栋宿舍，提供1万个床位。近五年来，宿舍床位短缺问题减少了三分之二，从6.1万个减少到1.7万个。

