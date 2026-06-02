德里克·马格尼斯：我们与哈萨克斯坦政府建立了公开且富有建设性的对话

记者：马格尼斯先生，感谢您接受采访。我们知道雪佛龙是全球能源领域的领先企业之一，请问贵公司取得如今的成就，主要得益于哪些关键里程碑和战略决策？

德里克·马格尼斯：首先，感谢您的邀请。能与您见面交流，我深感荣幸。我公司已有140多年的历史。在这漫长的岁月中，我们经历了许多变革和挑战。尽管如此，我们依然不断发展壮大，拓展服务范围，开拓新的领域。

公司成功的关键因素之一是始终专注于技术和创新。我们始终将引进新技术及其在能源领域的有效应用放在首位。因此，我们已从一家传统的石油天然气公司转型为一家现代化能源公司。

当今，我们的主要任务不仅是为世界提供能源，更是为人类未来的繁荣做出贡献。当然，公司的发展历程中有很多重要的里程碑事件。但是，如果我们回顾过去十年，甚至过去五年，我认为最重要的成就之一是我们致力于在各种能源之间建立有效的平衡，以满足子孙后代的需求。

记者：贵公司已在哈萨克斯坦投资约 550 亿美元。您如何评价合作成果？

德里克·马格尼斯：雪佛龙自哈萨克斯坦独立初期便开始在贵国开展业务。三十多年来，我们与哈萨克斯坦建立了牢固的合作伙伴关系。如今，我们已成为哈萨克斯坦最大的外国私人投资者之一。这不仅仅局限于田吉兹油田。我们还投资了卡拉恰甘纳克项目、里海管道财团、雪佛龙天然气公司以及位于阿特劳的聚乙烯管道厂。

就石油天然气和能源领域的投资而言，不能仅仅用生产投入的资金数额来衡量。此外，还需与政府密切合作，加强伙伴关系，并引进创新技术。其中最重要的是对人才的投资，即培养能源行业未来发展所需的知识和经验。

记者：在全球局势日益动荡的当下，雪佛龙是否会继续投资哈萨克斯坦？哈萨克斯坦对贵公司而言有哪些主要优势？

德里克·马格尼斯：能源领域的投资需要稳定的环境。毕竟，此类项目的规划并非着眼于一两年，而是长达数十年。因此，投资者需要了解他们的投资未来会带来哪些成果。而哈萨克斯坦人民也需要了解这些项目将为国家带来哪些益处。

多年来，我们始终能够与哈萨克斯坦政府建立公开且富有建设性的对话。我们共同探讨国家的需求、如何保护人民的利益，以及如何让各方都能从这些投资中受益。我认为这才是真正的伙伴关系。这正是哈萨克斯坦的独特之处。哪里有牢固的伙伴关系，哪里就会涌现出新的项目和新的机遇。

记者：除了经济收益之外，与哈萨克斯坦的合作还能为雪佛龙带来哪些其他机遇？

德里克·马格尼斯：除了财务上的成功之外，我还想指出两点重要之处。

首先，哈萨克斯坦在脱碳领域处于领先地位。其2060年目标的制定便是最好的证明。鉴于此，我们看到了一个绝佳的机会，可以携手合作，共同开发有助于提高能源行业效率的技术和创新方案。

事实上，我们需要各种类型的能源。我们需要石油和天然气、可再生能源（如风能和太阳能）以及核能。关键在于保持各种能源之间的平衡，并尽可能高效地利用每一种能源。哈萨克斯坦在这方面有着自己的愿景和明确的立场。

我认为，能源的未来不在于用一种能源替代另一种能源。主要任务是提高所有能源的效率，并尽可能合理地利用它们。无论是一桶石油还是一立方米天然气，每一种资源都应该得到最有效的利用。

第二点是提升民众的技能，开发生产潜力。哈萨克斯坦已成功打造了强大的生产基础。发展本地生产和服务业将创造新的就业机会，并有助于增强经济实力。

随着能源行业的蓬勃发展，特别是人工智能和计算技术需求的不断增长，此类技能的重要性只会与日俱增。这些都是各行各业都需要的通用技能，因此，它们将在未来持续为经济增长做出贡献。

因此，值得注意的是，哈萨克斯坦为通过国家、企业和社会的共同努力实施能够带来长期效益的举措提供了契机。

Фото: Kazinform

记者：如今，许多国家都在努力实现碳中和。在此背景下，您认为向石油行业投入大量资金是否合适？

德里克·马格尼斯：我认为随着时间的推移，大家都已经意识到这个问题不能单方面解决。几年前，人们普遍认为向可再生能源的转型可以更快完成。有些人甚至认为完全放弃传统能源是可能的。然而，现在如果我们理性地看待这个问题，就会发现能源需求不仅没有减少，反而还在增长。此外，未来几年人工智能的发展和计算能力需求的急剧增长将进一步强化这一趋势。因此，很明显，未来的能源需求量将远远超过现有能源系统的承载能力。

根据我们的预测，到2050年，全球能源需求将至少增长10%。这将给本已不堪重负的能源系统带来更大的压力。因此，为了满足如此巨大的需求，必须确保能源供应的稳定性，并具备持续向市场供应能源的能力。能源必须惠及所有行业，必须可靠、价格合理，并且对气候的影响要尽可能小。

因此，我们需要更多的能源。这些能源需要开发、投入生产并广泛应用。因此，平衡至关重要。氢能、可再生燃料、地热能、核能和其他替代能源需要安全地引入。我们希望保护环境，并将其留给子孙后代。但与此同时，我们也不能停止技术发展。两者应该齐头并进。

记者：近年来，人们对连接东-西方的替代路线——中间走廊（即跨里海国际运输路线）的兴趣显著增长。您认为这条路线的潜力如何？它能否巩固哈萨克斯坦作为区域能源、物流和投资中心的地位？

德里克·马格尼斯：让我们回顾一下2021年和2022年的事件。当时，全世界都见证了哈萨克斯坦如何应对危机并维持稳定。此后，这种稳定得到了进一步加强。哈萨克斯坦的领导层及其致力于与国际社会建立建设性关系的立场，在此过程中发挥了重要作用。

通常来说，哪里稳定，哪里就有贸易。因此，我认为哈萨克斯坦完全有机会成为中亚乃至整个亚洲地区最重要的贸易枢纽之一。

而发展这样的经济离不开能源。无论是航空、航运、铁路还是公路运输，一切都需要能源。哈萨克斯坦拥有丰富的自然能源资源，这可以成为国家进一步发展的良好基础。

在这方面，中间走廊将加速货物和服务的流通。产品将从生产地直接到达消费者手中，从生产地到达有需求的市场。对于哈萨克斯坦而言，这将为其生产能力、基础设施、劳动力资源以及自然资源的广泛利用铺平道路。

记者：谢谢您接受采访。