理想汽车首个海外生产基地落户哈萨克斯坦

根据计划，工厂将生产理想L6、L8和L9三款车型。该项目将成为哈萨克斯坦汽车工业发展的新阶段，并将在生产基地引入新能源汽车、智能控制系统及数字化制造等先进技术。

在决定实现本地化生产前，理想汽车专家团队对Allur工厂进行了全面评估，对生产线、设备、工艺流程、质量管理体系以及工程技术和生产人员的专业水平进行了系统审核。

审核结果显示，Allur工厂被确定为理想汽车首个海外生产基地。其成功实施国际汽车合作项目的经验、成熟的生产管理体系、较高的工程技术能力，以及稳定实现规模化生产并满足国际汽车制造商标准的能力，是其获选的重要原因。

Фото: Управление общественного развития акимата Костанайской области

理想汽车国际业务董事总经理内斯托尔·吴（Nestor Wu）在双方合作协议签署新闻发布会上表示，公司对首个海外合作伙伴的选择进行了慎重评估。哈萨克斯坦成为中国以外首个生产理想汽车的国家，而Allur则成为全球首家获得理想汽车授权、依托自身生产基地进行整车量产的合作伙伴。这是理想汽车全球化发展和国际汽车产业合作的重要里程碑。

理想汽车采用现代化技术平台，集成电驱系统、动力电池、智能电子架构、驾驶辅助系统及人工智能技术。

Фото: Управление общественного развития акимата Костанайской области

其主要特点是采用增程式电动（EREV）动力系统，即车辆由电动机驱动，内燃机仅用于发电和延长续航里程。这一方案既能满足日常以纯电驱动出行、降低燃油消耗和排放，又可兼顾长途出行需求。

为实现理想汽车本地化生产，Allur工厂还将引入新的生产工艺，包括提升电子系统调校、设备标定以及高技术零部件质量控制等方面的能力。

Allur生产执行总监阿尔古兰·迈科诺夫表示，工厂已具备完善的生产基础、丰富的国际项目实施经验以及掌握先进汽车技术的专业团队，未来将确保在哈萨克斯坦生产的理想汽车完全符合品牌的高标准要求。

Фото: Управление общественного развития акимата Костанайской области

目前，Allur工厂生产Kia、Chevrolet、JAC、Jetour、Škoda、Geely Galaxy、MG、Soueast和GAC等品牌车型。2025年底，该工厂还启动了吉利银河EX5 EM-i车型的生产，这是哈萨克斯坦境内生产的首款采用新能源动力系统的汽车。