哈萨克斯坦武装力量举行电子防御与反无人机作战专题集训

现代战争实践表明，作战任务能否顺利完成，不仅取决于武器装备性能，也与对无线电频谱的有效掌控密切相关。此次集训期间，参训人员重点学习了通信系统抗干扰、防护无线电信号、识别无线电信号源，以及打击敌方无人机等战术内容。

Фото: Қорғаныс министрлігі

43988部队副指挥官兼参谋长阿扎马特·阿斯卡尔中校表示，随着无人机技术快速发展，电子战专业人员必须不断提升自身能力，以适应现代战场的新变化。

“现代战场不仅局限于地面和空中，也延伸到了无线电频谱领域。因此，加强电子战人才培养已成为提升部队战斗力的重要方向。本次集训不仅围绕现代电子对抗装备展开研究，更注重不同军兵种之间的协同配合。我们的主要目标是保障通信系统安全，并制定识别和应对无人机系统的通用战术标准。”他说。

训练期间，参训官兵操作现代化电子战装备，系统学习通信和指挥频道防护方法，并重点演练了发现敌方无人机、干扰其控制信号等实战技能。

Фото: Қорғаныс министрлігі

此次集训还突出实战化训练，参训人员围绕军事设施安全防护开展模拟演练，对现代电子战系统的运用以及各作战分队协同指挥能力进行了针对性训练。

51809部队耶热克·哈斯穆别克大尉表示，此类集训对于提升部队实战能力具有重要意义。

“这次集训不仅帮助我们掌握了新的专业知识，也为不同军兵种之间交流经验搭建了平台。尤其是模拟真实战场环境的实践训练，让我们收获很大。通过不断提升这些技能，我们能够更加高效地完成军事设施防护和应对现代作战威胁等任务。”他说。

经验交流也是此次集训的重要内容。来自各军兵种的代表围绕无人机技术发展带来的安全挑战进行了深入讨论，并就进一步完善联合防御和反制措施交换了意见。

Фото: Қорғаныс министрлігі

哈萨克斯坦武装力量表示，将通过持续开展此类专题集训，不断提升电子战专业人员的业务水平，强化各作战分队之间的协同能力，并推动先进防御理念和技术更好应用于应对现代战争威胁的实践。