副总理呼吁亚美尼亚企业积极实施联合项目

朱曼哈林对两国以友好为基础的互利合作给予了高度评价，今年的9月25日是哈萨克斯坦与亚美尼亚签署友好合作条约的第25周年。

-这些年来，两国为进一步加强人民和国家之间的合作奠定了坚实的基础，在双边和多边合作框架下积极进行了谈判和磋商。我们应该通过双边和欧亚经济联盟下的合作扩大进入两国市场的机会，政府间委员会无疑是实现既定目标的主要机制之一。-他说。

亚美尼亚副总理强调了政府间委员会在推动双边议程上的广泛问题和开辟新机遇方面的关键作用。

为扩大两国之间的合作，哈方制定了总额达3.482亿美元的冶金、石化、食品等领域70个加工出口商品清单，并送审。朱曼哈林还建议制定“霍尔果斯”国际边境合作中心框架下的合作项目。

-我们邀请亚美尼亚企业积极参与“霍尔果斯”国际边境合作中心的项目，为进入中国市场打开机遇。哈萨克斯坦创造了良好的投资环境，创造了吸引外国投资的必要工具。合作项目在各个阶段都能得到政府的支持。-他说。

此外，双方讨论了在农产品加工领域实施联合项目的可能性，以及文化和人道主义领域的合作前景。

根据2023年的结果，哈萨克斯坦和亚美尼亚之间的贸易额增长 23%，从 4310万美元增至5310万美元。其中，出口增长 18.9%（从2800万美元增至3340万美元），进口增长31%（从1500万美元增至1970万美元）。

当前，哈萨克斯坦有380多家亚美尼亚资本公司和72家合资公司，分布在各个经济领域。

【编译：阿依波塔】