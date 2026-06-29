托卡耶夫向格鲁吉亚总理科巴希泽授予一级“友谊”勋章

在授勋仪式上，托卡耶夫总统指出科巴希泽是哈萨克斯坦的老朋友、一位具有远见卓识的领导人，以及恪尽职守的杰出国务活动家。

—在您富有力的领导下，格鲁吉亚正推进大规模社会经济改革，持续提升民众福祉。同时，格鲁吉亚的国际地位显著提升，在地区重要伙伴中的影响力不断增强。我相信，作为一个稳定而繁荣的国家，格鲁吉亚必将在可持续发展道路上不断迈向新的高度，-总统说道。

此外，托卡耶夫总统对哈萨克斯坦与格鲁吉亚当前的合作水平给予高度评价，并指出，两国之间拥有深厚的历史纽带、共同的文化价值观，以及跨越数世纪的传统友谊与相互理解。

—哈萨克斯坦人民对格鲁吉亚悠久的历史和独特文化怀有敬意。格鲁吉亚族群已成为我国多民族社会的重要组成部分，也是连接两国人民的重要纽带。近年来，两国关系发展势头强劲：政治对话更加活跃，双边贸易稳步增长，各领域经贸合作不断拓展。哈萨克斯坦与格鲁吉亚在国际舞台上保持着高效协作，并在重大国际议题上始终相互给予支持，-托卡耶夫表示。

随后，托卡耶夫总统正式向科巴希泽颁发一级“友谊”勋章，以表彰其在国家治理以及推动双边关系发展方面作出的重要贡献。

科巴希泽对托卡耶夫总统给予其工作的高度评价表示诚挚感谢。