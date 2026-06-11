哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦边境管理统一机制获批

值得一提的是，该协议于2024年8月8日乌兹别克斯坦总统对哈萨克斯坦进行正式访问框架下在阿斯塔纳由两国外长签署。

- 文件是在2001年11月16日《哈萨克斯坦共和国和乌兹别克斯坦共和国国家边界条约》实施框架下制定的。此前，哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦国家边界的划界工作已完成，并于2022年12月22日签署了《划界条约》。与此同时，国家边界线在地方层面的精确划界工作也已完成，两国间边界关系的国际法律基础也已形成。具体而言，国家边界制度是一套法律和组织措施的综合体，包括维护国家边界和边界标志、人员、车辆、货物和其他财产跨境通行程序、在边境地区和水域开展经济活动以及处理边境事件的机制。-参议员哈里阿斯哈尔·萨热巴耶夫说。

具体而言，边境互动中的个别问题此前一直由各国国内立法和若干双边协定加以规范。拟议的协定将建立一个统一的、全面的国际法律机制，用于规范哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦国家边界制度。