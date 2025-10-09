哈萨克斯坦竞争力何以持续提升？政治学家解读

此前，瑞士IMD商学院发布的世界经济体国际竞争力排名显示，哈萨克斯坦位列第34位。阿比舍夫对国际权威机构如何评估哈萨克斯坦经济发展进行了深入解读。

他表示：

“该排名涵盖了69个国家和地区，位居前列的是瑞士（第1）、新加坡（第2）、中国香港（第3）、丹麦（第4）和阿联酋（第5）。这些国家/地区通过务实投资于教育与技术、营造良好的营商环境并合理接纳社会多样性，展现了强劲的竞争力。这正是我们多年来一直倡导的努力方向。”

在排名中，立陶宛位列第21，爱沙尼亚第33，拉脱维亚第38。阿比舍夫指出：

“在欧亚地区，哈萨克斯坦是唯一进入该排名的国家，位列第34。从2022年的第43位，到2023年的第37位，再到2024年的第35位，2025年进一步升至第34位。原因何在？研究人员指出，国际贸易的复杂性（包括制裁对抗和全球贸易战的影响）以及物价水平（通货膨胀）是主要挑战。但与此同时，国内经济增长和就业形势的改善得到了认可。”

阿比舍夫认为，人口因素也在排名中起到重要作用。哈萨克斯坦人口规模适中且保持稳定增长，国家债务水平处于中等，政策重点集中在工业化、基础设施建设、数字化、技术创新以及减轻社会负担。此外，精心规划的外交政策也为竞争力提升提供了支持。

他还提到，瑞士专家高度评价了哈萨克斯坦的税收政策，但对相关机构的效率仍持谨慎态度。阿比舍夫总结道：

“即便对这一排名持一定怀疑，将其视为某种程度上的‘预付款’，它依然传递了积极信号，表明哈萨克斯坦有潜力跻身全球竞争力强国之列。关键在于留住和培养高素质人才，设定明确目标并系统性地加以实现。”

【编译：木合塔尔·木拉提】