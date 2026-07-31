里海海底光缆项目有望2026年年底竣工投运

据人工智能和数字发展部消息，目前，电缆运输和装载的实际海上阶段正在进行中。

哈萨克斯坦人工智能和数字发展部已采取措施，迅速解决与该项目实施相关的监管、组织和海关问题。特别是，已批准的里海海底光纤通信网络建设用地清单，为设备出口提供了法律依据，避免了行政延误。

在准备阶段，2025年完成了摄像和海洋工程勘测，并确定了绕过锚地和军事训练区的最佳路线。此外，还获得了曼格斯套州自然资源与环境管理部门颁发的环境许可证。

一种配备 ROPA 型光放大器的特制铠装光缆在中国制造完成，并成功通过工厂测试。之后，该项目进入海上作业的积极阶段。

此前，从中国运抵库里克港的光缆和三个总重600吨的大型运输箱被装载到一艘专用物流船上，运往巴库。目前，这些运输篮已全部清空，所有数字电缆已直接装入船上的专用电缆舱。随后，该船离开巴库港，开始向阿克套港方向铺设网络。

为了实施该项目，动用了一艘配备先进动态排水系统、载水量超过2万吨的电缆敷设船。船上有70名船员工作，其中包括技术监督专家和“哈萨克斯坦电信”的一名代表。

该项目由哈萨克斯坦电信股份公司 (Kazakhtelecom JSC) 和阿塞拜疆电信国际有限公司 (Azertelecom Int. LLP) 共同成立的合资企业 CaspiLink B.V.（原名 Caspinet B.V.）负责实施。

值得一提的是，船上甲板上设有一个专用的连接室，用于应对紧急情况或中断。目前，电缆的两端——哈萨克斯坦和阿塞拜疆部分——都位于该连接室。所有光纤和光学系统均已通过测试。

在天气条件良好的情况下，海底电缆直接铺设预计将在15-20天内完成。所有技术工作以及调试和维护设施的竣工日期定于2026年底。