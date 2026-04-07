传奇巨力与精神象征——纪念哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫诞辰155周年

从草原少年到世界冠军

哈吉穆罕出身于钦察氏族，自幼体魄强健、力大过人。少年时期，他便以惊人的力量闻名乡里。17岁时已崭露头角，18岁进入马戏团，开始职业摔跤生涯。

1905年，他在哈尔滨比赛中夺得柔术项目金牌，获得“满洲冠军”称号。此后，他辗转德国、瑞典、俄罗斯及美洲等地参赛，多次夺冠，成为历史上首位来自哈萨克民族的世界冠军。在与包括日本选手在内的多位国际强手对决中，他凭借顽强意志和过人实力屡创佳绩。

Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы

惊人的体魄与力量传说

据学者测量记录，75岁时的哈吉穆罕体重达174公斤，身高195厘米，胸围146厘米。民间广泛流传他曾将重达450公斤的保险柜扛上二楼的故事，这些传说从侧面印证了其超凡的身体素质。

晚年生活与珍贵遗产

晚年时期，哈吉穆罕定居于土耳其斯坦州奥尔达巴斯区铁尔兰村。如今，其故居已成为后人纪念与传承的重要场所。屋内保留着他生前使用的生活用品，如木勺、床榻、箱柜等，一部分空间已改建为小型纪念馆。

在奥特拉尔地区，他亲手建造的旧居及栽种的古树也被视为珍贵历史遗存，成为后人追忆这位传奇人物的重要见证。

Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы / Kazinform

人格魅力与精神传承

在民间记忆中，哈吉穆罕不仅是力大无穷的摔跤手，更是一位慷慨仁厚、具有精神感召力的人物。其后人回忆，在饥荒年代，许多民众前来投奔，他总是倾尽所有予以帮助。

此外，关于他具备敏锐直觉甚至“预感来者”的故事，也在民间广为流传，进一步丰富了其传奇色彩。

值得一提的是，著名作家穆赫塔尔·阿乌埃佐夫曾倡议为其修建纪念陵墓，认为应当以此表达对这位将哈萨克民族推向世界舞台人物的敬意。

Фото: Абылайхан Қалназаровтың жеке мұрағатынан

家族延续与文化影响

哈吉穆罕一生子嗣众多，其后代在体育、文化等领域均有所建树。例如，其孙辈中有人在国际空手道比赛中获奖，也有人在音乐创作领域取得成绩。

目前，位于“西欧—中国西部”国际交通走廊沿线的哈吉穆罕纪念馆已建成并对公众开放，成为展示其生平与精神的重要平台。其后人表示，将继续致力于传承先辈精神，推动文化旅游发展。

Фото: Ризабек / Нүсіпбек Kazinform

不仅是力量，更是文化象征

史料与民间传说表明，哈吉穆罕不仅精通摔跤，也热爱音乐与诗歌。他曾弹奏冬不拉，即兴吟唱，展现出接近民间诗人的艺术天赋。研究者指出，他高度重视语言与文化，甚至认为“真正的力量在于言辞”，体现出其深厚的精神追求。

综合来看，哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫不仅是一位世界级摔跤冠军，更是融合力量、仁义与文化素养于一身的杰出人物。他的一生，是哈萨克民族坚韧精神与文化底蕴的生动写照。

【编译：木合塔尔·木拉提】