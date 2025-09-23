总统：哈萨克斯坦致力于多元化能源资源出口方向

托卡耶夫总统表示，C5+和B5+形式的持续合作将为这一努力注入新的活力。

在会议上，总统向与会者介绍了哈萨克斯坦正在实施的经济和政治改革。

他表示：“哈萨克斯坦的目标是建立以知识和创新为基础的经济，特别重视数字化转型。我们的经济在地区繁荣中发挥关键作用。美国企业在这一成就中贡献显著。今年前八个月，哈萨克斯坦经济增长率达到6.5%。我们致力于保持高增长势头，同时推进大规模政治和经济改革。”

托卡耶夫总统指出，所有这些努力旨在提升哈萨克斯坦对外国直接投资的吸引力。他还谈及了哈美两国在经济和投资合作的主要方向，强调能源领域作为双边合作的传统支柱是首要优先事项。

他表示：“我们高度认可并赞赏雪佛龙和埃克森美孚公司在过去30年对哈萨克斯坦的大规模且成功投资。尽管面临地区地缘政治动荡，但我们从未对其在哈业务产生过任何疑虑。你们在哈萨克斯坦的业务对经济现代化、先进技术引进以及经济潜力的可持续性和实力的提升产生了积极影响。我们将继续与田吉兹、卡沙甘和卡拉恰甘纳克油田的美国伙伴开展建设性合作，并希望未来双方合作继续公平且互利。哈萨克斯坦致力于多元化能源资源出口方向。”

托卡耶夫总统强调，美国能源企业在实现这一战略目标中发挥关键作用。

值得一提的是，此前哈萨克斯坦与美国Wabtec公司签署了总额达42亿美元的合作协议，协议内容包括向哈萨克斯坦供应300台先进机车及相关配套服务。

美国总统唐纳德·特朗普为此向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示了祝贺。

【编译：木合塔尔·木拉提】