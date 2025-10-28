别克帖诺夫总理：政府将为芬兰投资者提供全方位支持

双方重点讨论了经贸与投资合作，以及在工业、能源、数字化、交通物流、水资源管理、金融和农业综合体等领域的合作前景。

别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦政府将全程监督双方高层达成协议的落实情况。他强调，芬兰是哈萨克斯坦在欧盟的重要合作伙伴之一。

会谈中，双方一致认为，两国在扩大双边贸易额、优化贸易结构以及在关键经济部门引入新技术方面潜力巨大。

双方还讨论了在哈萨克斯坦实施联合投资项目的计划，其中包括建设物流中心、出口导向型产业基地及交通运输基础设施等内容。

数字化转型被认为是两国合作的契合点之一，也是托卡耶夫总统确定的战略优先方向。别克帖诺夫表示，随着哈方超级计算机的投入运行，哈萨克斯坦愿与拥有欧洲最强大超级计算机之一LUMI的芬兰在经验交流和技术合作方面加强互动。

—哈萨克斯坦愿意拓展与芬兰的合作新方向。我们有意在经济优先领域推动联合项目实施。哈萨克斯坦政府将为来到我国的投资者提供全方位支持。-别克帖诺夫强调说。

斯图布对哈萨克斯坦为营造良好投资环境所作的努力给予积极评价，并表示愿进一步深化两国合作关系。

【编译：阿遥】