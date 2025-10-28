20:21, 28 10月 2025 | GMT +5
别克帖诺夫总理：政府将为芬兰投资者提供全方位支持
（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，10月28日，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在阿斯塔纳会见了对哈萨克斯坦进行正式访问的芬兰总统亚历山大·斯图布。
双方重点讨论了经贸与投资合作，以及在工业、能源、数字化、交通物流、水资源管理、金融和农业综合体等领域的合作前景。
别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦政府将全程监督双方高层达成协议的落实情况。他强调，芬兰是哈萨克斯坦在欧盟的重要合作伙伴之一。
会谈中，双方一致认为，两国在扩大双边贸易额、优化贸易结构以及在关键经济部门引入新技术方面潜力巨大。
双方还讨论了在哈萨克斯坦实施联合投资项目的计划，其中包括建设物流中心、出口导向型产业基地及交通运输基础设施等内容。
数字化转型被认为是两国合作的契合点之一，也是托卡耶夫总统确定的战略优先方向。别克帖诺夫表示，随着哈方超级计算机的投入运行，哈萨克斯坦愿与拥有欧洲最强大超级计算机之一LUMI的芬兰在经验交流和技术合作方面加强互动。
—哈萨克斯坦愿意拓展与芬兰的合作新方向。我们有意在经济优先领域推动联合项目实施。哈萨克斯坦政府将为来到我国的投资者提供全方位支持。-别克帖诺夫强调说。
斯图布对哈萨克斯坦为营造良好投资环境所作的努力给予积极评价，并表示愿进一步深化两国合作关系。
【编译：阿遥】