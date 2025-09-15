阿斯塔纳LRT项目：29名在中国受训的列车驾驶员回国

29名驾驶员在中国天津市完成培训，成功通过结业考试，并获得相应资质证书。培训采用三级体系：首先在阿斯塔纳进行基础课程学习，随后赴国外深入学习理论知识、操作模拟器并开展实践实习，最后在阿斯塔纳的LRT列车上进行实习，参与系统测试并进入实际线路操作。

培训不仅旨在培养驾驶员的列车操作技能，还注重确保行车安全、列车维护及故障处理能力。课程由天津地铁和郑州铁路职业技术学院（中国）的讲师授课，实践环节在天津地铁专家指导下进行。天津地铁是中国历史最悠久、规模最大的地铁系统之一（始于1984年，拥有10条线路，总长度超过300公里）。

为适应阿斯塔纳的气候和运营特点，专门为哈萨克斯坦驾驶员开发了定制化的模拟训练程序，并在专用场地强化了紧急情况应对和实践技能。

驾驶员达尔汗·科萨诺夫拥有超过16年的铁路工作经验，他表示：

“培训内容非常充实。在中国，我们接触了尖端技术，包括计算机模拟、先进模拟器以及接近真实场景的训练环境。课程重点关注乘客安全、行车平稳性和舒适性。”

另一位驾驶员加济兹·奥拉兹加利耶夫分享道：

“参与这个项目是我职业生涯的新篇章。我在铁路运输领域工作了26年，从助理司机成长为阿拉木图地铁的司机教官。现在转到LRT项目，我与年轻同事分享经验，同时学习新技术。”

培训项目从全国140名候选人中精选出29人，其中许多来自铁路世家。

城市交通系统公司执行董事鲍尔詹·艾特霍津表示：

“第二阶段培训是LRT项目启动的重要一步。七个月来，驾驶员们完成了理论和实践学习，接下来将在阿斯塔纳进行最后阶段的实习，内容包括线路操作、系统测试和接近实际运营的训练。我们相信，他们掌握的知识和技能将确保高效、安全地驾驶现代化列车。”

LRT项目的下一阶段包括在阿斯塔纳进行试运行和新列车引入。目前，已铺设22.4公里轨道，18个车站的建设进度超过80%。

【编译：木合塔尔·木拉提】