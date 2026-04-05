阿斯塔纳LRT轻轨开通在即 沿线住宅价格是否将进一步上涨？

哈萨克斯坦房地产领域专家迪娜拉·扎伊勒巴耶娃表示，市场对LRT带来的交通便利和资产增值预期，已经开始反映在房价走势中。她预计，在当前需求持续的情况下，LRT正式投入运营后，沿线住宅价格仍可能再上涨10%至20%。

专家指出，不少购房者和租户已提前将目光投向未来LRT站点附近区域，希望借助交通条件改善，获得更好的居住便利性和房产增值空间。

她表示，尤其是未来车站周边住宅，近一两年来市场热度持续上升。

Фото из личного архива

以“斯哈纳克站”周边为例，位于斯哈纳克街与哈班拜巴特尔大街交汇处的“Поколение бизнес（Pokoleniye Business）”住宅小区，一套欧式两居室公寓的价格，已从约4700万坚戈上涨至5500万坚戈，涨幅较为明显。

针对部分居民担心的噪音问题，扎伊勒巴耶娃表示，从目前测试运行阶段的情况来看，轻轨运行噪音并不明显，并未成为影响购房者决策的主要因素。

她指出，交通可达性提升通常会直接增强区域吸引力，因此沿线房产价值上涨属于较为典型的市场现象。当前市场上，一些业主甚至选择暂缓出售房产，希望待LRT正式开通后再以更高价格出手。

专家认为，目前市场实际上已经开始提前消化LRT开通所带来的利好预期。

她透露，自己去年12月曾在某住宅小区售出一套公寓，而如今同一小区的房价已接近翻倍。她认为，这从侧面说明，市场普遍看好LRT沿线居住价值和投资潜力。

据了解，阿斯塔纳LRT系统自去年9月29日起已进入测试阶段，预计将在未来数月内正式投入使用。

此前公布的信息显示，LRT列车运行速度约为每小时40至50公里，列车在站点间的运行间隔约为1.5分钟至3分钟。

从“机场站”至终点“Nurly Zhol站（新火车站）”，全线共设18座车站，全程通行时间约为40分钟。

此外，LRT票价预计约为200坚戈。

【编译：达娜】