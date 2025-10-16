阿斯塔纳轻轨LRT再添两列列车

两列车将于10月17日和18日安装至指定高架段。具体安排如下：

- 10月17日，第一列车安装于卡班拜巴特尔大道“阿斯塔纳之星”方尖碑附近第104和105号站之间；

- 10月18日，第二列车安装于沙赫·卡尔达亚科夫街与独立大道交汇处，第113号（部长大楼站）和第114号（国家博物馆站）之间。

为完成安装，10月18日00:00至10月19日06:00期间，将使用专业设备进行吊装作业。在此期间，沙赫·卡尔达亚科夫街与独立大道交汇处的车辆通行将临时受限。

回顾此前进展，9月29日起，阿斯塔纳LRT系统已进入试运行阶段。这一阶段旨在验证基础设施的技术准备度、交通安全以及乘客便利性。

计划显示，9月29日至30日，将开通从阿布扎比站至“永恒民族”方向桥段间的列车运行。随后，将逐步延长每日运营时间、增加站点和列车数量。整体测试预计持续3至6个月。

此外，10月将额外运抵8列列车，所有18列列车将于12月底前投入使用。从明年年初起，列车将全面投入运营。到12月底或1月中旬，所有列车将以测试模式运行。票价计划设定为200坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】