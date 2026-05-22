阿斯塔纳LRT全面建成后总长度将达100公里

他在Jibek Joly电视台《Уәде》节目中表示，尽管项目此前一度停滞，外界也曾对其能否完工存在质疑，但目前LRT系统运行稳定，受到市民欢迎。

他说，目前LRT日均客流量已达到6万至7万人次，仅周日单日乘客数量就接近10万人次。客流高峰主要集中在早晨6时至9时、中午12时至14时以及晚间时段。

杰恩斯·哈斯姆别克指出，LRT开通后，对城市交通流量已产生明显影响。例如，卡班拜巴特尔大街车辆数量在短短三至四天内减少约12%。

根据规划，阿斯塔纳将继续分阶段扩建LRT网络。今年第二阶段线路将延伸至科斯希市。目前，每天约有2万至2.5万辆汽车从阔什市进入阿斯塔纳。

此外，LRT还计划延伸至瑟哈纳克街和艾特玛托夫街，并通过图兰街连接至老火车站区域。

谈及公共交通整体负荷时，市长表示，目前阿斯塔纳公交系统日均载客量已达120万人次，而一年半前仅约80万人次，增幅达到40万人次。

他指出，当局已更新公交车辆、增加运力，并推广公交专用道（Bus Lane）系统。目前公交平均运行速度较过去提高每小时5至6公里，部分线路通勤效率甚至已快于私家车。

此外，阿斯塔纳政府还在推进缓解交通拥堵路线图。去年起，政府机构和市政单位已调整上下班时间，例如市政府及公共事业机构改为7:00至7:30上班，各部委则于8:00开始办公。

据市长介绍，该措施已使早高峰7:00至10:00期间的车流量减少约10%。

【编译：达娜】