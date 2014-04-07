"进步М-21М"货运宇宙飞船将脱离国际空间站 暂时执行科研实验室职能

哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声援引 俄塔社报道，"进步М-21М"货运宇宙飞船今天将脱离国际空间站，并将在太空中"自由翱翔"。该货运飞船将于莫斯科时间17点58分脱离国际空间站，并将自4月13至18日在其舱内进行"雷达-进步"科研项目的实验。之后该"进步"飞船将脱离运行轨道，坠入太平洋非航运海域。