"Made in Kazakhstan"受追捧 国产汽车销量激增

哈通社/阿斯塔纳/7月17日 -最新统计显示，2018年上半年，哈萨克斯坦国产汽车销量大幅提升。

据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，受市场夸张等有利因素的影响，哈萨克斯坦国产汽车制造业发展迅速。



在国内市场上，进口车所占的比重正在不断下降，与此同时，2018年1-6月的半年间，由哈萨克斯坦本土汽车厂商生产的国产汽车销量同比增长了47.04%。



贴有"Made in Kazakhstan"标志的汽车正越来越受到国内消费者的喜爱。



哈萨克斯坦汽车工业联盟发布的数据显示，2018年前6个月内，哈萨克斯坦共生产各类品牌和型号的国产汽车14660辆。



具体来讲，我国6大汽车生产企业在1-6月间共生产轻型汽车13725辆（产量同比增76.4%），重型卡车486辆（同比下降0.2%），公共汽车153辆（同比下降51.1%），拖车和半挂车210辆（同比增60.3%）以及86辆特种工程车辆（同比增60.3%）。



在产量增幅方面，位于库斯塔奈州的阿鲁尔集团下属企业萨热阿尔卡汽车制造厂以123.2%的增幅高居榜首。在6个月的时间里，该企业共生产轻型汽车、重型卡车和公共汽车5297辆。



而位于乌斯卡曼市的亚洲汽车制造厂以51.7%的产量增幅位居第二。该企业上半年共生产各类型车辆8573辆。



此外，位于阔科舍套的卡玛斯工程公司生产了重型卡车280辆，阿拉木图Hyundai Trans Auto公司生产各型汽车94辆，位于塞梅的SemAZ公司和Daewoo Bus公司分别生产车辆89和67辆。



【编译：木合塔尔·木拉提】