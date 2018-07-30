“Made In KZ” 环境友好型产品进入中国市场

哈通社/阿斯塔纳/7月30日-目前，哈萨克斯坦与中国在食品工业方面的合作前景巨大，市场和消费者对环境友好型食品需求的增长为哈萨克斯坦生产商创造了机遇。

为在中国推广哈萨克斯坦制造的商品，来自我国北哈州的一名企业家哈纳特•拜穆罕别托夫对中国进行了为期六个月的市场调查，并与武汉贸易城签署协议，在该贸易城内设立首个哈萨克斯坦商品展览馆。



根据双方签订的这一协议，哈萨克斯坦方面将获得为期一年的免费交易场所，并在未来延长协议有效期。



"我们创建了‘Green Gold'公司，以促进我国产品在中国市场的发展。中国是世界上最大的市场之一，竞争非常激烈。因此，我们需要对中国市场的需求做一个详细的调查和分析。我们虽没有大量的产品可以提供，但是我们可以保证我们提供的产品质量将是最好的。"他说。



拜穆罕别托夫表示，在中国，环境友好型食品的需求量很大，价格也很高。因此，有必要向中国市场证明北哈州的产品是纯天然无污染的绿色食品，并获得中国检验机构的考核认证。



此外，由于哈中政府的合作以及"一带一路"倡议，两国就蜂蜜和羊肉的出口问题达成了协议。目前，阿拉木图和东哈州已获得蜂蜜质量批准证书。此外，北哈州养蜂从业人员也可获得该证书并向中国提供可靠稳定的物资供应。



另外，哈萨克斯坦羊肉产业前景也非常广阔。拜穆罕别托夫表示，哈萨克斯坦优质肉类有能力与目前正在向中国出口肉类的阿根廷和新西兰进行竞争。



"我们也可以提供环境友好型肉类产品，根据中方的要求，我们的肉类不含转基因成分...在哈萨克斯坦，只有5家工厂获准向中国出口肉类。凭借我们的能力，我们可以成为最大的肉类出口国。哈萨克斯坦有足够的田地、饲料和政府支持。" 拜穆罕别托夫说。



他表示，目前，由Raduga 公司生产的面粉、葵花籽油、即食土豆等产品已被列入出口名单。



"我们把几种面粉制品带去了陕西省西安市的一个小展会上。当地的公司对我们的产品表现了浓厚的兴趣。" 拜穆罕别托夫说。



此外，还需考虑到中国省份的特殊性，不同地区对面粉的需求量所有不同。而另一问题则是物流问题，在此方面，企业家们对"一带一路"倡议寄予厚望。



值得一提的是，哈中两国的这一合作使中方获得了可靠的环境友好型食品供应商，而我国也因此进入了中国这一巨大市场，并改善我国农业部门的发展。



【编译：达娜】