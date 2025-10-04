哈萨克斯坦携手Masdar打造千兆瓦风电巨擘

叶尔兰·阿克肯杰诺夫部长对Masdar公司参与本次论坛表示感谢，并强调Masdar是哈萨克斯坦在可再生能源发展领域的重要战略合作伙伴。

会谈重点讨论了替代能源领域的重大项目之一——江布尔建设1吉瓦风力发电站的计划。叶尔兰·阿克肯杰诺夫表示，能源部正为该项目的实施提供全面支持。

他指出：“我们高度重视与Masdar的合作。政府间协议的签署及其后续批准，充分体现了我们推动项目快速启动并稳定运行的决心。政府已履行承诺，建立稳固的法律框架，接下来将在地方层面提供一切必要支持，确保电站按计划投运。”

此外，能源部长还与国际可再生能源署（IRENA）总干事弗朗西斯科·拉·卡梅拉举行了双边会晤。双方围绕三大合作方向展开讨论：能源储存系统的引入、绿色氢能的发展，以及在APRECA倡议框架下的区域合作。

部长表示，哈萨克斯坦正积极为大规模推广替代能源创造条件，并高度认可与IRENA合作的巨大潜力。

【编译：木合塔尔·木拉提】