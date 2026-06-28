没有城墙与关隘，游牧民族如何守护辽阔草原？
（哈萨克国际通讯社讯）在游牧民族的发展史上，虽然没有现代意义上的边防哨所和监控设施，但萨克人、匈奴人以及哈萨克先民依然在数百年的历史长河中守护着广袤的草原。那么，当时的游牧社会究竟建立了怎样的防御体系？哈萨克草原的疆域边界又是如何划定的？
阿尔法拉比哈萨克国立大学副教授、历史学副博士耶德勒·诺彦诺夫认为，要理解哈萨克国家赖以形成的古代和中世纪政权如何维护疆域，首先应当追溯到萨克时代。
萨克人：敌军尚未抵达边界，已深入腹地
诺彦诺夫指出，构成哈萨克民族的重要先民部落，其活动范围远远超出今天哈萨克斯坦的疆域。因此，他们对于“边界”的理解，与农耕定居文明有着本质上的不同。这一点，在希罗多德《历史》中关于波斯国王大流士一世远征斯基泰人的记载中体现得尤为明显。
面对波斯大军压境，斯基泰诸部在应对策略上曾出现分歧。格隆人、布迪尼人和萨尔玛提亚人主张迎战，而另外三个部落则选择避免正面交锋。决定作战的部落一边经由中立部落的领地后撤，一边沿途填埋水井、焚烧敌军可能利用的草场。
诺彦诺夫认为，这一系列行动绝非临时起意，而是经过精心部署的战略安排。
—此前先后征服利比亚、亚述、埃及和巴比伦的波斯帝国，也曾试图征服草原游牧民族。但斯基泰人的作战方式完全不同。他们提前将百姓和牲畜转移至腹地，引诱敌军不断深入，同时填埋水源、焚毁草场，使波斯军队逐渐失去补给能力。对于波斯人来说，这样的战争方式是他们从未见过的，-他说。
当远征迟迟无法取得决定性胜利时，大流士派使者前往斯基泰国王伊丹瑟苏斯处。
—大流士派人传话说：“愚蠢的人啊！你为何总是逃避？若你自信有实力，就出来与我决战；若自知不敌，就献上土地和水源，与我议和。”对此，伊丹瑟苏斯回答道：“我过去没有因为恐惧而逃跑，现在也不会。在我的国土上，没有你可以攻陷的城市，也没有你可以践踏的农田。”这说明，对游牧民族而言，真正需要守护的并非城池，而是人民和土地，-诺彦诺夫表示。
最终，由于始终无法迫使斯基泰人决战，波斯军队不得不撤军。
托米丽司与居鲁士：游牧民族的防御智慧
在萨克人的历史上，关于边疆防御和领土保卫的理念，同样体现在托米丽司女王与波斯国王居鲁士之间那场著名的战争中。
据希罗多德记载，居鲁士架桥渡过锡尔河，率军进入马萨格泰人的领地。起初，他误以为对方撤退意味着已经取胜，随后却遭到托米丽司率领的军队猛烈反击。
—托米丽司率军展开反攻，最终彻底击败波斯军队，居鲁士本人也战死于这场战争，-诺彦诺夫说道。
匈奴如何守护自己的疆域
类似的军事思想，在古代匈奴时期同样得到充分运用。
中国史籍《汉书》中多次提及汉军与游牧民族作战时面临的困难，其中最令汉军困惑的，正是匈奴人"边退边战"的战术。
—史书中有"利则进，不利则退，不羞遁走"这样的记载。事实上，这并非怯战，而是一种成熟的军事策略。匈奴人会主动将敌军引入腹地，待其粮草耗尽、人困马乏时，再突然发起反击，正是依靠这种方式，他们长期守住了自己的疆土，-诺彦诺夫说。
"地者，国之本也"
诺彦诺夫表示，土地对于游牧民族的重要意义，从匈奴帝国奠基者冒顿单于的故事中便可见一斑。
东胡王起初要求冒顿献出父亲留下的千里马，随后又索要他的阏氏（王后），冒顿都作出了让步。然而，当东胡王进一步要求两国之间那片被称为"瓯脱"的荒地时，情况发生了根本变化。
—这一次，冒顿毫不犹豫地拒绝，并立即决定开战。他曾说过一句著名的话："地者，国之本也。"对于游牧民族而言，土地不仅意味着疆域，更是国家生存的根基，因此，在领土问题上绝不存在妥协，-他说。
兀鲁斯与玉兹：游牧疆域的组织基础
进入中世纪后，草原国家主要通过"兀鲁斯"制度划分领土。
金帐汗国时期，每一个兀鲁斯都是成吉思汗后裔所属的游牧区域，也是国家疆域的重要组成部分。这一制度后来一直延续至哈萨克汗国。
—建立哈萨克汗国的克列汗和贾尼别克汗，其后裔都拥有各自的兀鲁斯。这些兀鲁斯是在各部族传统游牧区域基础上形成的。到了头克汗时期，国家管理制度进行了调整，逐渐形成了玉兹体系，也就是后来所说的大玉兹、中玉兹和小玉兹三大区域，-诺彦诺夫说。
据他介绍，小玉兹的活动范围大致覆盖锡尔河下游至耶德勒河（伏尔加河）一带；中玉兹主要分布于今天哈萨克斯坦中部、北部和东部地区；而大玉兹则主要活动于七河地区和哈萨克斯坦南部。
每个部族的冬牧场、春牧场、夏牧场和秋牧场都有明确划分。因此，即便没有今天意义上的地图，游牧社会对于土地归属依然有着十分清晰的认知。
祖先陵墓：土地归属的重要标识
对于游牧民族而言，祖先陵墓一直是标识领地的重要象征之一。
—通常，一个部族所属的土地，可以通过当地的墓群来辨认。冬营地附近的祖坟，被视作土地所有权的重要标志。这一传统源远流长。今天仍保存下来的萨克古墓和大型墓葬群，也证明了这些地区自古就是特定群体长期生活的地方，-诺彦诺夫说。
他表示，游牧民族虽然很少修建城市和宫殿，却始终十分重视祖先陵墓的营建。
—伊丹瑟苏斯曾对大流士说过一句著名的话："如果你真想与我们交战，就去寻找我们祖先的陵墓吧。等你找到那里，就会知道我们是否会与你决战。"这句话充分说明，在游牧民族的观念中，土地与祖先是不可分割的，-诺彦诺夫说。
从烽火台到科涅萨热汗
在哈萨克草原，高地瞭望点一直承担着重要的边疆预警功能。凭借地势优势，人们能够及时发现敌军动向，并迅速向周边部族发出警报。
历史学家指出，在18世纪经历"大灾难"（赤脚逃亡）之后，哈萨克人不仅守住了祖先留下的土地，还最终将准噶尔势力逐出草原。此后，围绕反抗浩罕汗国和希瓦汗国统治所展开的一系列斗争，同样都是为了保卫家园。
—科涅萨热汗、詹霍扎·巴特尔等众多哈萨克英雄发动的斗争，本质上都是为了保卫和收复祖先的土地。在哈萨克社会，土地始终具有特殊而重要的意义，-他说。
此外，19世纪俄国帝国在哈萨克草原推行行政和司法改革时，也将土地纠纷等事务继续保留在哈萨克人的传统自治体系内处理。
诺彦诺夫认为，当代哈萨克斯坦的疆域，不仅继承了古代和中世纪草原政权的历史遗产，也是数百年来生活在这里、共同塑造哈萨克民族的各部族活动空间的延续。
—直到今天，在许多地区，哈萨克人依然保持着同族成员集中安葬于同一墓群的传统。这说明，这一古老习俗一直延续至今，也是自萨克时代以来土地所有观念的传承。即使到了今天，对于每一位热爱祖国的哈萨克人而言，哈萨克斯坦的每一寸土地都是神圣不可侵犯的，-诺彦诺夫说道。
据他介绍，作为数百年来众多参与哈萨克民族形成的部族共同生活的历史家园，当代哈萨克斯坦的疆域正一代代传承至今。