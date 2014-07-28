黑匣子数据显示MH17多次被导弹弹片击中

哈通社阿斯塔纳7月28日电，据新华网援引凤凰网报道，乌克兰民间武装领袖27日同意让国际警察进入马航坠机现场以便为国际调查人员提供保护。不过由于安全原因, 周日未能按计划进入坠机现场。另外, 马航MH17黑匣子数据显示, 飞机机身多次被导弹爆炸的弹片击中。

澳大利亚总理阿博特周日宣布，将有一支包括11名澳大利亚警员在内的国际安全部队进入坠机地点, 找回遇难者遗体, 并协助调查飞机失事原因. 澳大利亚总理阿博特：我们的目标主要是找回遗体，这是澳大利亚民众期望我们做的，也是应该为全世界的遇难者家庭做的，我们希望能在当地人的支持下接管坠机地点，以确保搜寻遗体工作能以最快的速度进行。 阿博特介绍, 这支由荷兰警方主导的国际安全部队目前共有49人参加, 为安全起见, 成员都没有配备武器，他希望未来将有更多人加入。 而马来西亚总理纳吉布,当天称已与乌克兰分离组织达成协议，分离组织将允许国际安全部队进入坠机现场, 并确保调查人员的安全。 但有欧洲安全合作组织称, 由于当地亲俄武装,及乌克兰政府军的战斗仍然持续, 为安全起见, 国际安全部队未能按计划于周日抵达坠机地点，而推迟到了28日早上。 另外, 马来西亚交通部长廖中莱称，乌克兰必须对这起空难负责，因为乌克兰航空交通控制塔并没有向马航MH17发出禁飞通知，而是允许其飞越其领空, 才会导致这起空难。这是马来西亚在空难发生后, 首次明确点名某国须对此事件负责。 另有欧洲航空安全官员表示, 马航MH17黑匣子中尚未公布的数据显示，飞机机身多次被导弹爆炸的弹片击中, 发生了爆炸性减压，因此对方是有预谋的击落飞机。