专家“大部队”进入MH17坠机现场

哈通社阿斯塔纳8月2日电，据新京报报道，8月1日上午，约70名荷兰和澳大利亚专家组成的调查组进入位于乌克兰东部的马航MH17航班客机坠毁地点，在现场搜寻更多遇难者遗体。欧安组织在推特表示，这一调查团队是空难以来到达坠机现场的"最大规模调查团队"。

此前，来自荷兰与澳大利亚的4名专家首次抵达坠机现场，评估路线安全。由于坠机地点附近乌克兰政府军和民间武装持续交战，导致负责调查的专家迟迟不能抵达现场。 乘轿车和巴士前往现场 这些国际专家1日早晨和欧安组织观察员一起，分别乘坐15辆轿车和一辆巴士前往坠机地点。那里距离乌克兰东部村庄赫拉博韦不远。车队距离现场约几个小时的路程。 整个行程中，这一车队需先后途经分别由民间武装和乌克兰政府军控制的区域。首先，他们从顿涅茨克市的大本营出发，那里是民间武装控制区域。而后，他们驶向政府军控制的城市杰巴利采韦。在那里，来自国际红十字会的3辆汽车加入车队继续前行。最终，车队抵达由民间武装控制的坠机地点。 养鸡场设立调查基地 当天中午，国际专家在坠机区域附近一家养鸡场设立调查基地。他们的首要任务是发现更多遇难者遗体，并寻回遇难者遗物。 国际专家小组准备搜寻工作所需设备时，远处不时传来炮声。 据报道乌克兰政府军1日清晨在东部顿涅茨克州沙赫乔尔斯克镇附近遭遇民间武装伏击，经过激战，政府军"损失惨重"，造成至少10名政府军人死亡，13人受伤，另有11人下落不明。交火地带距离马航MH17航班坠机现场不远。 现场 遇难者遗体在哪？ 现场可能还有80多名遇难者遗骸 澳大利亚外长毕晓普认为，现场应该还有80多名遇难者的遗骸。被击落的MH17上有298人。此前乌克兰方面表示，共找到282具遗体和属于16名遇难者的87块人体残骸。然而此前荷兰方面称只有200具遗体被转运。 客机坠落区所在的Petropavlivka村委会负责人沃罗什纳称，"在村子边缘曾发现一些尸体残骸，但是现在已经消失了，我想可能是被狗拖走了。" 调查组如何展开搜寻？ "拉网式"梳理坠机现场搜寻遗骸 据英国《每日电讯报》报道，该团队携带了无人机、嗅探犬和卫星测绘地图等设备。队员除了法医，还包括拆弹专家和潜水员，以防现场还有未引爆的弹药或者地雷。 调查组考虑到了约36平方公里的坠机现场可能遇到的多种情况：高过人头的农作物植被，和有水域的情况。 该调查组的任务并不包括刑事调查的证据搜集。调查组的指挥官高路易上校表示，首要任务是找到遗体残骸，"我们来到这里是尽最大努力帮助遇难者亲属走出悲伤"。 高路易拒绝预测这一任务会持续多长时间。专家们从1日开始，希望通过"拉网式"的搜索方法，梳理所有坠机现场，并通过发现的遗体残骸绘制GPS坐标。